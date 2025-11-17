SE REALIZÓ LA SEMANA GLOBAL DE LA CULTURA EMPRENDEDORA CON UNA DESTACADA PARTICIPACIÓN

Este fin de semana se llevó a cabo en Concordia la Semana Global de la Cultura Emprendedora, una jornada impulsada por la Municipalidad de Concordia que reunió a más de 200 emprendedores locales en el Centro de Empleados de Comercio. El evento se desarrolló desde la mañana hasta la tarde, combinando instancias de formación, intercambio de experiencias, diálogo institucional y una feria abierta al público que contó con un muy buen acompañamiento de vecinos.

La jornada comenzó con la apertura oficial y la presencia de autoridades municipales. Participaron el secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el Subsecretario de Desarrollo Social, Roberto Niez, el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, y jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra; la organizadora del evento, Andrea Popelka; y el secretario general del CEC Concordia, Juan José Simonetti.

Durante la mañana, distintos emprendedores locales compartieron sus trayectorias, aprendizajes, estrategias y conceptos clave sobre el emprendedurismo, abordando temas como creatividad, innovación, asociativismo, gestión y construcción de redes. Las autoridades dialogaron con los participantes, escuchando inquietudes y profundizando sobre los desafíos actuales que enfrentan los proyectos locales.

UN ESPACIO DE CRECIMIENTO, MOTIVACIÓN E INTERCAMBIO

Las charlas y exposiciones pusieron en valor la importancia de fortalecer la cultura emprendedora como motor del desarrollo local. Los equipos técnicos destacaron el compromiso y la energía de los participantes, y la relevancia de contar con espacios que permitan potenciar ideas, conectar proyectos y promover oportunidades de crecimiento.

FERIA EMPRENDEDORA Y CIERRE CON PROPUESTAS CULTURALES

El evento tuvo su cierre frente al primer galpón del Puerto, donde se realizó una feria emprendedora con stands de diseño, arte, gastronomía, productos innovadores y oficios locales. La convocatoria tuvo un acompañamiento sostenido de vecinos y familias que recorrieron los puestos y disfrutaron del paseo. La jornada incluyó música en vivo, artistas callejeros y distintas propuestas culturales, generando un ambiente agradable y participativo que puso en relieve el talento y la creatividad de los emprendedores de la ciudad.

Desde la organización destacaron que la jornada superó las expectativas, tanto por la participación como por la calidad de los intercambios generados: “Esta edición reafirma que Concordia tiene un enorme potencial emprendedor. Este es el sendero que vamos a seguir recorriendo: apostar al talento local, generar espacios de formación y crear más oportunidades para que nuestros emprendedores puedan crecer”, expresó la organizadora Andrea Popelka.

La Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, acompañando a quienes día a día impulsan el crecimiento de la ciudad con trabajo, creatividad y dedicación.