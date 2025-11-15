CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR LA 47º FIESTA NACIONAL DE LA CITRICULTURA

Durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de diciembre, en el Parque Central “Viñedos Moulins”, Concordia estará viviendo la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura, evento que celebra la importancia y el significado de una de las actividades productivas emblemáticas de nuestra región.

Como cada edición, se realizará la Expo Citrus con actividades para productores y la participación de distintas instituciones y organismos; espectáculos musicales con la presencia de artistas locales y nacionales; propuestas para toda la familia; elección de soberanas; gastronomía; stands de emprendedores y sorteos.

ARTISTAS CONFIRMADOS

En cuanto a lo que sucederá en el escenario mayor, se confirmaron las presencias de Ángela Leiva para la noche del 5 de diciembre; Márama para el sábado 6 y Uriel Lozano, el 7 de diciembre.

BONO CONTRIBUCIÓN Y VENTA DE ENTRADAS

El bono contribución, por las tres noches, tendrá un valor de $20.000 pesos y se participa por el sorteo de los siguientes premios:

Un automóvil VW Polo Track MY 2025

Un viaje a Brasil para dos personas

Un TV Led de 55”

La entrada general por día será de $9.000, sin acceso a los sorteos.

Las sillas tendrán un costo de $15.000 (por orden de llegada).

Jubilados abonarán un 50% del valor de las entradas diarias. Menores de 12 años ingresarán gratis.

En los próximos días se estarán confirmando los puntos de ventas del bono contribución y de las entradas.

