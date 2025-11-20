“SONIDOS QUE NOS UNEN”, UN CONCIERTO ESPECIAL POR EL DÍA DE LA MÚSICA Y LA SOBERANÍA NACIONAL

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, llevará adelante este viernes 21 de noviembre el concierto “Sonidos que Nos Unen”, una actividad organizada en conjunto con la Banda de Música del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, en el marco de las celebraciones por el Día de la Música y el Día de la Soberanía Nacional.

El evento se realizará a las 20:30 horas, en el Portal de la Catedral “San Antonio de Padua de la Concordia”, ubicado en Urquiza 638, y está pensado como una propuesta cultural para toda la familia, que se incorpora a la agenda de actividades de este fin de semana largo en la ciudad.

“Sonidos que Nos Unen” invita a compartir un encuentro artístico que pone en valor la identidad, la historia y las tradiciones que forman parte de nuestra comunidad. La participación de la Banda del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” le otorga al concierto un marco solemne y profundamente significativo, tanto por su repertorio como por la presencia institucional del cuerpo militar.

En este sentido, el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, destacó la importancia del evento y señaló: “Este concierto es un gesto de unión y de reafirmación de nuestra identidad. La música tiene la capacidad de reunirnos, emocionarnos y recordarnos quiénes somos como comunidad. Agradecemos al Regimiento por sumarse a esta propuesta que fortalece la vida cultural de Concordia y que celebra valores que nos representan como pueblo, como la música y la soberanía”.

Gatto también subrayó que la jornada “se suma al trabajo que venimos realizando desde la gestión municipal para ampliar la oferta cultural y acercar propuestas de calidad a todos los vecinos en espacios públicos accesibles y significativos para la ciudad”.

La invitación es abierta a toda la comunidad y la participación es gratuita.