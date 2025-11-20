CARNAVAL DE CONCORDIA: SE DEFINIERON EL ORDEN DE LAS SEIS NOCHES DE DESFILE

Comienza la cuenta regresiva para el carnaval 2026. En un encuentro entre el Ente Permanente de Carnaval y representantes de las comparsas, se sorteó la grilla de salida de cada una de las 6 noches más pasionales del país.

También “se abordaron temas como la coordinación y planificación del trabajo para la próxima edición; nuevo sistema actualizado de carga de integrantes al Sistema, fechas y lugares para jornadas de salud para los integrantes y también asignación de fecha a cada comparsa para los tan esperados ensayos técnicos” señaló Luis Sánchez, presidente del Ente.

En ese sentido Sánchez especificó que para esta edición, cada comparsa tendrá un día asignado de ensayo “para que puedan utilizar la totalidad de la manga del Corsódromo Atanasio Bonfiglio”.

ORDEN DE LOS DESFILES

Primera noche: Bella Samba – Imperio – Ráfaga – Emperatriz.

Segunda noche: Emperatriz – Bella Samba – Imperio – Ráfaga.

Tercera noche: Ráfaga – Emperatriz – Bella Samba – Imperio.

Cuarta noche: Imperio – Ráfaga – Emperatriz – Bella Samba.

Quinta noche: Imperio – Ráfaga – Emperatriz – Bella Samba.

Sexta noche: Bella Samba – Ráfaga – Imperio – Emperatriz.

El Ente Permanente de Carnaval continúa avanzando en la planificación y organización del evento, reafirmando el compromiso de seguir elevando la calidad, el brillo y la pasión que caracterizan al Carnaval de nuestra ciudad, uno de los más importantes del país.