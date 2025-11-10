SUBE: TENER ACTUALIZADA LA TARJETA FÍSICA ASEGURA QUE LOS BENEFICIOS PERMANEZCAN ACTIVOS

La Municipalidad de Concordia informa a los usuarios del sistema SUBE que cuentan con beneficios locales, que es fundamental mantener la tarjeta física actualizada. Dicho trámite es pertinente efectuarlo antes del 31 de diciembre del 2025.

En ese sentido, desde la Dirección de Tránsito y Transporte se informa que para conservar los beneficios locales es necesario realizar la actualización.

LUGARES DE ATENCIÓN

El trámite puede hacerse en las Unidades de Gestión SUBE (UGS), en los siguientes lugares y horarios:

Plaza 25 de Mayo: De lunes a viernes de 08: 00 hs a 17:00 hs.

Terminal de Ómnibus: De lunes a viernes de 08:00 hs. a 17:00 hs.

Dirección de Tránsito y Transporte: De lunes a viernes: 07:30 hs a 12:00 hs.

ACTUALIZACIÓN A BORDO

El usuario al subir al colectivo, debe indicarle al chofer que actualizará su tarjeta SUBE donde, mediante la metodología “Atributo a Bordo”, tendrá que acercar su tarjeta al validador hasta que la pantalla indique que el atributo fue aplicado correctamente.

¿QUÉ USUARIOS DEBEN ACTUALIZAR?

Quienes deben actualizar la tarjeta SUBE son los beneficiarios que posean Boleto Concordiense, Discapacitados con y sin acompañante, e INCUCAI.

Cabe remarcar que para efectuar la actualización no es necesario presentar ningún tipo de documentación.