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TALLER DE MANUALIDADES CON ESCARAPELAS TEJIDAS POR EL MES DE LA PATRIA

29 abril, 2026
maxi
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TALLER DE MANUALIDADES CON ESCARAPELAS TEJIDAS POR EL MES DE LA PATRIA

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, invita a la comunidad a participar del Taller de Manualidades: Escarapelas Tejidas, una propuesta pensada para celebrar el Mes de la Patria promoviendo la creatividad, el encuentro y la revalorización de nuestras tradiciones.

La actividad se llevará a cabo el jueves 30 de abril a las 14:00 horas, en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico (Mitre y Pellegrini, 1° piso), y estará a cargo de la tallerista Noelia Gómez.

Este espacio busca generar un ámbito de participación activa, especialmente destinado a personas mayores, donde se fomente el aprendizaje de técnicas de tejido y la elaboración de escarapelas, símbolo patrio que nos identifica como argentinos.

En este sentido, la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó: “Este tipo de talleres no solo promueven la creatividad, sino que también generan espacios de encuentro y contención para nuestros adultos mayores, fortaleciendo los vínculos y la participación comunitaria”.

Asimismo, agregó: “En el marco del Mes de la Patria, buscamos revalorizar nuestras tradiciones a través de actividades que permitan compartir saberes y mantener vivas nuestras costumbres”.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en las oficinas del Departamento de Políticas de la Tercera Edad.

Desde el municipio se invita a todos los interesados a sumarse a esta propuesta, que combina cultura, identidad y comunidad en un espacio de aprendizaje y celebración.

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