TODO LISTO PARA VIVIR UNA NUEVA EDICIÓN DE LA MARATÓN INTERNACIONAL DE REYES

Durante el mediodía de este jueves se realizó una rueda de prensa, donde se dieron a conocer los últimos detalles de lo que será la 47º Maratón Internacional de Reyes 2026 que tendrá lugar este sábado 10 de enero con la participación ya confirmada de más de 3000 inscriptos.

Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno Luciano Dell'Olio, la Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez, Marcelo Flores y Víctor Cossi, de la Agrupación Atlética “Los Galgos”.

“Nos sentimos muy conformes como se viene trabajando. En esta edición dimos el salto de calidad en la organización de este evento y pudimos trabajar junto con Los Galgos, con toda su experiencia y con la calidad que ofrecen en cada una de las carreras”, señaló Dell'Olio, quien además destacó la participación que tendrán en las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia antes, durante y después de la carrera.

Por su parte, Pérez sostuvo que “esta edición será maravillosa. Desde la gestión hemos comprometido todo el trabajo en conjunto porque sabemos que Reyes es más que algo deportivo, es un mega evento para la ciudad”.

Por último, Flores agradeció la posibilidad de llevar adelante la prueba de manera conjunta con la Municipalidad, sintiendo “todo el apoyo de todos los funcionarios y de las áreas. Sabemos lo que significa esta maratón para el concordiense en particular asi esperamos que sea una gran fiesta deportiva”.

Vale recordar que la prueba de 5.5 kilómetros tendrá su largada en la intersección de San Luis y San Lorenzo. El recorrido continuará por Avenida San Lorenzo, Urquiza, Plaza Urquiza, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, finalizando en el Corsódromo, punto de llegada de la competencia.

La competencia de 10 kilómetros largará desde San Lorenzo y Sarmiento, con tramos en sentido oeste y este, de acuerdo con el recorrido. El circuito incluirá Avenida San Lorenzo, Avenida Isthilart, Urdinarrain, Boulevard de Irigoyen, Plaza España, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, con llegada en el Corsódromo.

El retiro de kits para los corredores locales se realiza hasta el viernes 9 de enero, entre las 19.00 y las 22.00hs en la Peatonal del Bicentenario. Asimismo, hay una instancia especial de entrega destinada exclusivamente a corredores no residentes, que se realizará el 10 de enero, en el Centro de Convenciones de Concordia, de 16.00 a 19.00 horas.