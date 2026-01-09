COMENZARON LOS VIAJES DE TRABAJADORES FRUTÍCOLAS DESDE CONCORDIA

Este viernes comenzaron los viajes de trabajadores frutícolas desde la ciudad de Concordia hacia las provincias de Río Negro y Neuquén, en el marco del operativo de traslado organizado de manera conjunta entre la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

El primer colectivo partió desde la Terminal de Ómnibus de Concordia, dando inicio a una serie de salidas programadas que continuarán los días 11, 12 y 14 de enero, destinadas a trabajadores previamente inscriptos y con cupo completo.

Al respecto, el Director de Empleo de la Municipalidad de Concordia, Juan Manuel Scarzello, destacó el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado: “Este operativo es el resultado de una planificación conjunta con el Gobierno Provincial, que nos permite acompañar a los trabajadores frutícolas de Concordia garantizando un traslado ordenado, seguro y en tiempo y forma hacia sus lugares de trabajo”.

Asimismo, Scarzello remarcó la importancia del inicio del operativo: “Hoy concretamos la salida del primer colectivo, lo que representa no solo una respuesta a una demanda concreta de los trabajadores, sino también una política pública que busca facilitar el acceso al empleo y fortalecer el vínculo laboral con otras provincias”.

Cabe recordar que la inscripción se realizó en la Dirección de Empleo, ubicada en el primer piso del Centro Cívico (Pellegrini y Mitre), y estuvo destinada a trabajadores que presentaron la documentación requerida, entre ellas DNI, recibo de sueldo y constancia o telegrama de convocatoria de la empresa empleadora.

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa trabajando en acciones que promuevan el empleo y acompañen a los trabajadores locales en cada etapa de su desarrollo laboral.