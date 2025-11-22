Última fecha del Gran Prix en el Lago de Salto Grande

Concordia se prepara para un fin de semana a pura vela con la realización de la última fecha del Gran Prix, que tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre en las instalaciones del Yacht Club.

La Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, y a través de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) continúa acompañando y promoviendo iniciativas que consolidan el potencial turístico y recreativo del lago y sus áreas de influencia.

El evento reunirá a deportistas de diferentes puntos de la región y contará con dos categorías principales:

Competencia Laser, destinada a navegantes adultos, reconocida por su nivel técnico y competitivo.

Optimist, una categoría pensada para embarcaciones más pequeñas y para jóvenes timoneles que comienzan a dar sus primeros pasos en la actividad náutica.

La jornada promete un atractivo cierre de temporada, con una destacada participación de deportistas y el entorno natural del Lago de Salto Grande, que ofrece condiciones ideales para este tipo de competencias.

El encuentro náutico no solo posiciona nuevamente al lago como un punto estratégico para el deporte, sino que también impulsa el movimiento turístico y recreativo de la región.

CODESAL invita a toda la comunidad a compartir y disfrutar de estas actividades náuticas en el Lago de Salto Grande, y a vivir un fin de semana distinto, al aire libre, entre deporte, naturaleza y buena energía.