UN AÑO DE CRECIMIENTO Y COMUNIDAD: CIERRE DEL PROGRAMA DE TALLERES EDUCATIVOS Y CULTURALES 2025

Desde la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, se llevó adelante la Muestra Anual y la entrega de Certificados de los Talleres Educativos y Culturales, un programa que durante todo el año desarrolló más de 150 propuestas formativas en distintos barrios de la ciudad, abarcando diversas temáticas educativas y culturales.

La jornada reunió, en la Estación Central de Trenes, a vecinos que se acercaron para acompañar a los alumnos y talleristas en un cierre lleno de emoción y reconocimiento. La muestra incluyó presentaciones en vivo, exposiciones de trabajos y espacios interactivos, donde a través de distintos stands los participantes compartieron lo aprendido y producido durante el año, poniendo en valor el esfuerzo, la creatividad y la dedicación de cada uno.

El Intendente Francisco Azcué recorrió la muestra y resaltó que “estuve hablando con muchos emprendedores que están entusiasmados y esto es lo que necesita Concordia para ponerse de pie y salir adelante: que todos los concordienses todos los días nos levantemos temprano con ganas de trabajar, soñar en grande, crecer, acompañar a nuestros vecinos”.

“Este año invertimos en más de 150 talleres que están por toda la ciudad y necesitamos seguir creciendo, que cada vez haya más lugares como estos, con más personas que se animen a capacitarse y vamos a seguir invirtiendo en educación. Creemos en ese Estado presente para que nuestros vecinos puedan tener herramientas para salir adelante” sostuvo Azcué.

El Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, destacó la importancia de este programa para la comunidad: “Este año pudimos fortalecer un espacio de formación gratuita que les permitió a miles de vecinos de Concordia acceder a nuevas herramientas, expresarse, aprender y vincularse. Cada taller fue un punto de encuentro y de crecimiento personal y colectivo. Ver hoy a los alumnos compartiendo lo trabajado es la mejor muestra del impacto que estos espacios generan en nuestra ciudad”.

La Muestra Anual cerró una edición marcada por el compromiso de los talleristas, el acompañamiento de las familias y el entusiasmo de los alumnos, reafirmando el valor de seguir construyendo oportunidades educativas y culturales para todos los concordienses.