CONCORDIA ESPERA LA NUEVA EDICIÓN DE LA MARATÓN DE REYES

La Maratón Internacional de Reyes, uno de los eventos deportivos más convocantes y tradicionales del país, mantiene a buen ritmo sus inscripciones para la edición 2026. La competencia se realizará el sábado 10 de enero, con el circuito habitual de 10K, y promete volver a reunir a miles de corredores junto al fuerte acompañamiento del público en las calles de la ciudad.

La Maratón recorrerá sus puntos más emblemáticos, como Avenida Isthilart, Plaza España y Avenida Lamadrid. La largada será en Avenida San Lorenzo y Sarmiento, y la llegada, en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”. De esta manera, se espera una gran presencia de público, como en sus 47 ediciones anteriores, que la han convertido en un espectáculo deportivo único en la región.

Las inscripciones están habilitadas a través de la plataforma encarrera.com.ar/reyes, donde los corredores pueden consultar el reglamento, las tarifas y los beneficios disponibles. Asimismo, también pueden realizarse de manera presencial en Urquiza 783, de 17.00 a 20.00hs.

Entre las novedades, la organización anunció un premio especial en dinero para los equipos de running, gimnasios o clubes con mayor cantidad de integrantes que arriben a la meta, sin importar el orden de llegada, ya que se contabilizará el número total de participantes.

La edición 2026 volverá a contar con su circuito tradicional, remera oficial especialmente diseñada, múltiples puestos de hidratación y una logística pensada para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los participantes y del público. Tanto Los Galgos Eventos como la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Deportes y las áreas involucradas, trabajan de manera articulada en la organización de esta clásica cita del atletismo.