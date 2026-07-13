AZCUÉ EN LA NUEVA PLANTA MUNICIPAL DE ADOQUINES: “SEGUIMOS INVIRTIENDO Y CRECIENDO EN INFRAESTRUCTURA”

El intendente Francisco Azcué recorrió las instalaciones de la nueva Planta Municipal de Adoquines, la cual demandó una inversión de 130 millones de pesos, con recursos propios y en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario que lleva adelante la Municipalidad de Concordia.

Con una capacidad de producción diaria de 2100 adoquines, permitirá ejecutar 1,5 cuadra por mes de pavimento articulado y generando una ahorro de costos importante al Municipio de alrededor de un 69%.

“Esta es una inversión importante que se ha hecho, con fondos de la Municipalidad y que va desde comprar la máquina hasta equipar los galpones donde se hace todo el fraguado” afirmó el intendente Azcué, quien sostuvo que junto a las obras de pavimento que se realizaron y están en ejecución, “damos respuestas y llegamos a distintos barrios de la ciudad”.

En esa misma línea indicó que ya se encuentra avanzada la licitación para la adquisición de la nueva planta asfáltica, de última generación, que tendrá una capacidad de producción de 60 toneladas por hora y que funcionará en el Parque Industrial.

“Vamos a seguir creciendo e invirtiendo más en infraestructura y servicios porque sabemos que ante cada cuadra pavimentada, significa una mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos” concluyó Azcué.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel explicó que actualmente la planta de adoquines tiene una capacidad de producción de 2100 adoquines diarios “lo que nos permitirá pavimentar una cuadra y media por mes. No lo vamos a hacer en cualquier sector ni calle sino que se hizo un trabajo previo para determinar en qué sectores barrios o cuadras hacerlo”.

Por último señaló que esta planta “posiciona a la Municipalidad de Concordia con una fuerte respuesta a las demandas de los vecinos como es la transitabilidad de las calles. Contar con producción propia y maquinaria y mano de obra municipal, nos permite optimizar al máximo los recursos”.

LA PLANTA

La nueva Planta Municipal de Adoquines está ubicada en el Polo Productivo, del barrio Sarmiento. Fabrica adoquines tipo Holanda, de 10x20x8 cm; cuenta con un sector de fraguado para curar la producción, de 3 a 4 semanas, hasta que alcance su resistencia óptima.

La producción inicial alcanza los 10.500 adoquines por semana y se proyecta, para el 2027, elevarla para que se pavimenten 4 cuadras por mes. Con fabricación, mano de obra y maquinaria propia, la Municipalidad se ahorra un 69% de recursos. La inversión inicial en la planta se recupera ejecutando 9 cuadras de pavimento articulado.

Con elaboración propia y sostenida, el Municipio planifica obras en más barrios sin depender de precios de mercado ni de proveedores externos.