AZCUÉ SUPERVISÓ EL INICIO DE OBRAS EN CALLE DR. SAURÉ: “ESTO ES PRODUCTO DEL MANEJO EFICIENTE DEL ESTA DO”

AZCUÉ SUPERVISÓ EL INICIO DE OBRAS EN CALLE DR. SAURÉ: “ESTO ES PRODUCTO DEL MANEJO EFICIENTE DEL ESTADO”

Este jueves comenzaron los trabajos de pavimentación y repavimentación de calle Dr. Sauré, entre calles La Pampa y boulevard Yuquerí. La obra se enmarca en el Plan de Infraestructura que lleva adelante la Municipalidad de Concordia, con recursos propios, y una inversión superior a los 480 millones de pesos.

El Intendente Francisco Azcué estuvo en lugar, donde afirmó que “esta obra es producto de una planificación y eficiencia del Estado, que se realiza con recursos propios” remarcando que “este año vamos a desarrollar un plan de infraestructura sin precedentes en la historia de Concordia donde tenemos planificado destinar el 20% de nuestro presupuesto a obras de asfalto, cordón cuneta, redes de servicios, agua, cloacas y alumbrado público”.

Azcué sostuvo que para lograr esos objetivos es importante “ser eficientes con los recursos del Estado y tener la cantidad justa de empleados en cada área. Nosotros estamos a favor de poder administrar con responsabilidad y poder llevarle a la gente las obras que nos piden y que necesitan para tener una mejor calidad de vida”.

OBRAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS

Por su lado, el Secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, señaló que “dentro del índice de urbanización se estudiaron puntos de desarrollo de movilidad, estratégicos, como clubes y escuelas, para identificar las cuadras y lograr que la inversión rinda al 100% y la respuesta a la demanda sea acorde a las necesidades que hay”.

En esa línea, sobre la obra en calle Dr. Sauré, Esquibel detalló que la intervención comprende obras hídricas, “donde se harán reconexiones nuevas y cambio de conexiones a domicilios existente que estén en mal estado; válvulas nuevas y dejar en óptimas condiciones la red para que eso no afecte el funcionamiento del pavimento”.

CARACTERÍSTICAS

La obra se divide en dos tramos: desde calle La Pampa hasta Paula Albarracín se va a pavimentar mientras que desde Paula Albarracín hasta boulevard Yuquerí, se reconstruirá completamente el paquete estructural, incluyendo fresado de la capa asfáltica existente, compactación, base de suelo cemento, terminando con una carpeta de asfalto en caliente.

Además se realizará la construcción y reconstrucción de badenes y tramos de cordón cuneta para mejorar el libre escurrimiento del agua superficial y el bacheo de algunas zonas con hormigón y asfalto.

Estuvieron presentes el Subsecretario de Obras Públicas Mateo Sastre y la inspectora de Obra Ing. Carla Pagano.