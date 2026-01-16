BALANCE Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

La Dirección de Participación Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia, presentó los resultados y alcances del Presupuesto Participativo, una herramienta clave que fortalece la democracia, el compromiso ciudadano y el trabajo comunitario en la ciudad.

El Presupuesto Participativo es el mecanismo mediante el cual los vecinos proponen y deciden directamente cómo invertir una porción de los recursos municipales. Este proceso se construye a partir de un ciclo virtuoso: las ideas surgen en los barrios, se debaten de manera abierta, se votan de forma participativa y finalmente se transforman en obras concretas que mejoran la calidad de vida.

Al respecto, el director de Participación Ciudadana, José Vedoya, destacó que “el Presupuesto Participativo no es solo una herramienta administrativa, es una política pública que devuelve protagonismo a los vecinos y fortalece el tejido social de cada barrio”. Asimismo, remarcó que “cuando la comunidad decide, las obras tienen un mayor impacto y sentido de pertenencia, porque nacen de necesidades reales”.

ALCANCES 2025: OBRAS QUE TRANSFORMAN LA COMUNIDAD

Durante el año 2025, el programa permitió ejecutar proyectos significativos en distintos sectores de la ciudad, con foco en el fortalecimiento de espacios comunitarios y la mejora del entorno urbano.

Entre las iniciativas realizadas se destacan:

Instalación de cámaras de seguridad.

Equipamiento deportivo para clubes.

Mejoramiento de espacios públicos e iluminación urbana.

Instalación de mangrullos.

Barrios como Asentamiento 27 de Noviembre, Benito Legerén, Constitución, La Bianca, Villa Adela, Don Jorge, Itatí y Universidad, entre otros, ya cuentan con proyectos concretados a partir de la decisión directa de sus vecinos.

Además, la Municipalidad impulsó el programa “Vení, informate y participá”, que contó con más de diez ediciones en distintos barrios, acercando servicios esenciales como programas de empleo y economía social, asesoramiento a emprendedores, trámites municipales, defensa del consumidor y propuestas vinculadas a la salud y el deporte.

En ese sentido, Vedoya subrayó que “salir al territorio es fundamental para acercar el Estado al vecino y garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de informarse y participar”.

MÁS BARRIOS, MÁS PARTICIPACIÓN

De cara al 2026, la Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso de profundizar y ampliar el Presupuesto Participativo bajo el lema “Más participación, más barrios, más comunidad”.

Los objetivos principales para el próximo período son:

Llegar a más barrios y ampliar la participación territorial.

Sumar nuevos barrios al proceso de decisión.

Escuchar más voces y nuevas propuestas ciudadanas.

Garantizar igualdad de oportunidades para decidir.

Finalmente, el Director de Participación Ciudadana afirmó que “el desafío para el 2026 es seguir creciendo, consolidar la participación y demostrar que una ciudad construida entre todos no solo es posible, sino necesaria”.

El Presupuesto Participativo continúa consolidándose como una política pública que deja huella y refuerza el compromiso colectivo con una Concordia más inclusiva y participativa.