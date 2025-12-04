BROMATOLOGÍA BRINDA CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EVITAR EL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, con la finalidad de preservar la salud de la población, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos para evitar el síndrome urémico hemolítico.

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad causada por una cepa de la bacteria escherichia coli, que habita en el intestino de los animales y seres humanos. La infección puede adquirirse por consumir carne poco cocida, frutas y verduras mal lavadas, leche o jugos sin pasteurizar, agua no potable o cualquier alimento que haya sufrido contaminación cruzada con alimentos crudos o manipulados con las manos.

Los síntomas iniciales de la enfermedad se manifiestan en diarrea sanguinolenta, decaimiento, vómitos, náuseas y fiebre. Días después puede ocurrir la disminución de la orina, palidez y decaimiento. La enfermedad puede ser mortal en niños o dejar secuelas crónicas.

En ese sentido, las medidas de prevención son las siguientes:

Utilizar siempre agua potable para beber, higienizarse y preparar los alimentos.

Cocinar completamente las carnes, especialmente la carne picada y los embutidos frescos, evitando que queden partes rojas o rosadas en su interior.

Lavarse las manos con agua tibia y jabón antes de comer o preparar alimentos; después de manipular carnes crudas, ir al baño, cambiar pañales, tocar mascotas y cada vez que sea necesario. Promover el lavado frecuente de manos en niños.

Usar tablas y utensilios diferentes para las carnes y para los alimentos cocidos o listos para consumir.

Mantener los alimentos refrigerados entre 0 y °C, asegurando la continuidad de la cadena de frío.

Evite la contaminación cruzada, separe los alimentos crudos de los alimentos cocidos.

Mantenga el orden, la limpieza y desinfección de ambientes, superficies, equipos y utensilios que utiliza en la cocina.

Lavar y desinfectar bien las frutas y verduras antes de consumirlas.

Consumir únicamente lácteos pasteurizados y evitar adquirir productos que no se encuentren debidamente habilitados.