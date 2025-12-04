COMENZARON LOS TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLE JUVENTUD UNIDA EN BENITO LEGERÉN

En el marco del Plan de Infraestructura que lleva adelante la Municipalidad de Concordia, comenzaron las obras de repavimentación de calle Juventud Unida, en Benito Legerén. La inversión, ejecutada con fondos propios, supera los 160 millones de pesos.

Se van a intervenir más de 3.000 m2, en el sector comprendido por Avenida de Los Trabajadores y Avenida José Ignacio Rucci. Se realizará la reconstrucción completa del paquete estructural, incluyendo el fresado de la capa asfáltica existente, base de suelo de cemento como también construcción y reconstrucción de badenes y tramos de cordón cuneta.

“Es una obra muy esperada por los vecinos” remarcó el Intendente Francisco Azcué, quien estuvo recorriendo los trabajos, acompañado de la Ingeniera Carla Pagano, inspectora de obra de la Municipalidad.

Azcué sostuvo que “al igual que lo que se hizo en calle Paula Albarracín, la financiación de esta repavimentación es 100% con recursos municipales en un plan que también comprende calle Dr. Sauré, que en días más sale la licitación. Hay sectores en la ciudad que presentan un déficit de infraestructura que viene desde hace muchos años pero con responsabilidad a la hora de manejar los recursos y el compromiso de la comunidad de cumplir con sus contribuciones, podemos avanzar”.

Por su parte Pagano explicó que en esta primera etapa de la obra, “al estar muy deteriorada la calle, se tuvo que levantar todo el pavimento que estaba y se está haciendo la base para poner el asfalto nuevo”.