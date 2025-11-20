JUNTO A LOS VECINOS, EL INTENDENTE AZCUÉ INAUGURÓ LA REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PAULA ALBARRACÍN

La obra, que tuvo un presupuesto que supera los 700 millones de pesos, se realizó con recursos municipales. “Tuvimos dos años muy duros pero a partir de ahora las cosas avanzan a otra velocidad. En el 2026 vamos a contar con el presupuesto en obras de infraestructura más importante y más grande de la historia de Concordia” dijo el Presidente Municipal.

Esta mañana, el Intendente Francisco Azcué, junto a vecinos y funcionarios, inauguró la repavimentación de la calle Paula Albarracín de Sarmiento. Una obra ejecutada ciento por ciento con recursos municipales y que forma parte del plan de infraestructura que lleva adelante la Municipalidad de Concordia.

Al dirigirse a los presentes, Azcué remarcó en primer lugar que “nos tocó iniciar la gestión con una caída de la recaudación brutal, con una inflación alta y con una deuda enorme. Pagamos las deudas, logramos estabilidad, redujimos las tasas y el gasto público y hoy estamos acá, invirtiendo en infraestructura que es lo que nos piden los vecinos”.

En ese sentido, el Presidente Municipal recordó que esta obra inaugurada forma parte de un plan de infraestructura que comprende una inversión final de 1500 millones de pesos, que incluye las repavimentaciones de calles Juventud Unida de Benito Legerén y Dr. Sauré: “Todo financiado con recursos ciento por ciento municipales”.

Azcué, dirigiéndose a los vecinos del lugar pero también a toda la comunidad de Concordia, sostuvo que “esta obra se hizo con los recursos de todos ustedes. Es producto de su esfuerzo, por eso les pido que sigan cumpliendo con sus obligaciones. Les agradezco la paciencia porque sabemos que tuvimos dos años muy duros pero desde ahora las cosas avanzan a otra velocidad”.

“Para el año 2026 hemos presupuestado el plan de obras de infraestructura más importante y más grande de la historia de Concordia, donde se van a destinar más del doble que en el 2025, priorizando pavimento, saneamiento y espacios públicos” concluyó el Intendente.

En calle Paula Albarracín se intervinieron 16.000 m2; se realizó delimitación de baches; fresado de la carpeta asfáltica, con preparación de suelo y la reconstrucción completa de badenes para facilitar el escurrimiento de aguas superficiales.

Participaron el Secretario Coordinador de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra; el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; el Secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel; el Secretario de Servicios Públicos Alejandro López; el Subsecretario de Obras Públicas Mateo Sastre; el Subsecretario de Servicios Públicos Oscar Ramírez, representantes de la empresa Vecchio SRL, entre otros.