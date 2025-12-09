CARNAVAL: SE REALIZARÁ UNA JORNADA INTEGRAL DE SALUD EN EL CORSÓDROMO

Durante los días 15 y 16 de diciembre, de 18 a 21 horas, se desarrollará una Jornada Integral de Salud en el Corsódromo, destinada a los integrantes de las comparsas de cara a la edición 2026 del Carnaval.

Se realizarán aptos físicos para los integrantes, un stand de Información y Testeo de ITS de carácter voluntario y el control de vacunación, con el objetivo de promover el cuidado de la salud y la prevención.

Esta acción es impulsada de manera conjunta por el Ente Permanente de Carnaval y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, fortaleciendo el trabajo mancomunado entre las áreas municipales para acompañar y cuidar a quienes forman parte de la gran fiesta popular.

Al respecto, Luis Sánchez, Director Ejecutivo del Ente Permanente de Carnaval, expresó: “Esta jornada es fundamental para que nuestros integrantes puedan llegar a la próxima edición del Carnaval en óptimas condiciones de salud. El trabajo articulado con la Secretaría de Salud nos permite brindar herramientas concretas de prevención y cuidado”.

Se invita a los integrantes de las comparsas a participar de esta jornada gratuita, pensada para fomentar hábitos saludables y garantizar mejores condiciones de bienestar.