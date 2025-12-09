LA POLICIA RURAL DETUVO A DOS PERSONAS, SECUESTRO UN ARMA DE FUEGO Y UNA MOTO

Personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales del departamento San Salvador, en horas de la tarde de este lunes, al estar efectuando patrullajes por inmediones de la Ruta Provincial 38 en proximidades a la Escuela N° 10, interceptaron a dos personas a bordo de una motocicleta, los cuales transportaban entre otras cosas, una carabina a repetición calibre .22 y cartucheria sin ningún tipo de documentación reglamentaria exigida por ley, además de un carpincho eviscerado y despostado (especie de la fauna autoctona cuya caza no esta permitida).

De inmediato se puso en conocimiento a la fiscalía en turno a cargo de la Dra Camila Barhich, quien dispuso se inicien las actuaciones judiciales por el delito de tenencia y portación ilegal de Armas de fuego en flagrancia, estipulado en el Código Penal Argentino, con el secuestro del arma de fuego, cómo así también de la motocicleta marca Honda 125 cc sin chapa patente colocada en la cual se conducían, y que el carpincho ultimado sea desnaturalizado, y que los identificados sean trasladados y detenidos en sede de Jefatura de Policía Departamental San Salvador a disposición de la magistratura interviniente.