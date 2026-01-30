CODESAL | Noticias

Local Concordia

30 enero, 2026
maxi
El Lago de Salto Grande será escenario de una propuesta recreativa para toda la familia

Este domingo 1 de febrero, a partir de las 17 horas, el anfiteatro del Lago de Salto Grande será sede de un evento recreativo y cultural organizado por la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), con entrada libre y gratuita, pensado para disfrutar en familia.

La jornada contará con una variada propuesta que incluirá show musical de “La Rocola”, DJ en vivo, el show infantil “Cosmo Rodante”, food trucks, y un stand institucional de CODESAL, donde el público podrá disfrutar de degustación de jugo natural de naranja y participar de sorteos por ingresos a las Termas.

En esta oportunidad, el evento se realizará en el anfiteatro con el objetivo de poner en valor los distintos sectores del Lago, promoviendo su uso recreativo y turístico, y fortaleciendo su rol como punto de encuentro para la comunidad y los visitantes.

A través de este tipo de iniciativas, CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, impulsa actividades que convocan a toda la familia, generando además un espacio para que trabajadores y emprendedores puedan mostrar sus productos, contribuyendo al desarrollo económico, cultural y recreativo de la región.

Desde la Corporación se destaca la importancia de continuar generando propuestas que dinamicen el turismo, fortalezcan la identidad local y promuevan el disfrute de los espacios públicos.

