LA MUNICIPALIDAD LLEVA RECUPERADOS 8 SALONES COMUNITARIOS

La mayoría estaban en completo estado de abandono y vandalizados. Son utilizados para la realización de diferentes actividades municipales. “Son espacios que los vecinos valoran mucho” afirmaron desde el área de Desarrollo Barrial.

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Desarrollo Barrial, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, lleva recuperados en lo que va de la gestión 8 salones comunitarios que estaban en completo estado de abandono y en muchos casos, vandalizados.

A partir de un trabajo conjunto entre distintas áreas, se llevaron adelante tareas de reacondicionamiento que permiten la realización de diferentes talleres culturales, deportivos, recreativos o educativos, entre otros.

En la actualidad hay 27 salones comunitarios en funcionamiento, distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

EL ROL DE LOS VECINOS

Esta semana se recuperó el salón ubicado en el barrio Salto Chico,de la zona norte de Concordia. En este caso en particular, el rol de los vecinos fue fundamental: una vez que fue cerrado, hace bastante tiempo, ellos se encargaron del cuidado del lugar para que no sufra las mismas consecuencias que en otros lugares.

“Este salón en particular no fue vandalizado porque estuvo bajo el cuidado de los mismos vecinos. Ellos valoran mucho estos espacios y se contagian al ver que se los limpia, restaura y se los deja en condiciones” puntualizaron desde Desarrollo Barrial, agregando que “a partir de ahora vamos a estar trayendo distintas actividades para los vecinos de este lugar, La Bianca y zonas aledañas”.