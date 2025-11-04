CODESAL | noticias CODESAL anuncia el segundo llamado a Licitación para cantinas del Lago de Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa la apertura del segundo llamado a licitación pública para los siguientes espacios:

– Cantina Palmeritas

– Cantina Playa Los Médicos

– Cantina Playa Sol

Los interesados podrán comunicarse con el Área Contable de CODESAL para solicitar los pliegos y obtener más información, a través del correo electrónico: areacontablecodesal

La apertura de sobres se realizará el 10 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas, y las propuestas de aquellas personas interesadas podrán presentarse hasta una hora antes de la fecha prevista para dicha apertura.

Esta convocatoria refuerza el compromiso de la Corporación y el del Gobierno de Entre Ríos con el desarrollo turístico de la región, generando oportunidades para emprendimientos locales y mejorando los servicios en el Lago de Salto Grande.

Se invita a todos los interesados a participar y contribuir al fortalecimiento de uno de los destinos más destacados de nuestra provincia.