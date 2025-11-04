Inscripciones Desafío KM 248

LAS INSCRIPCIONES A BUEN RITMO PARA EL DESAFÍO KM 248 DEL 30 DE NOVIEMBRE

Con gran expectativa se vive la 8° edición del Desafío KM 248 que se realizará el 30 de noviembre con epicentro de en el Parador Turístico del kilómetro 248 de la Autovía 14 en Concordia. La prueba que se podrá realizar de manera individual o en parejas tendrá las distancias de 38 y 72 kilómetros.

Para la oportunidad los bikers tendrán un renovado circuito, sobre una modalidad Rally, donde predomina los caminos rurales que se complementan con senderos, subidas y bajadas propias del lugar.

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB precisaron que actualmente ya son más de 260 los competidores inscriptos para la prueba que promete ser espectacular.

Los interesados en ser parte del evento que cierra el año del MTB más importante de la región podrán inscribirse en: www.encarrera.com.ar/248 Justamente, la inscripción incluye: seguro, almuerzo, hidratación, mesas de frutas y participación de los sorteos de los sponsors.

Las categorías que serán parte del Desafío KM 2487 son las siguientes: En 72 Km – Individuales: Promocionales, Juveniles, Sub 23, Elite (edad libre), Máster A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, Damas Elite y Damas A- B y C. En 38 km – Individuales: Menores, Principiantes, Máster E, Damas Promocionales, Cicloturistas.

En 72 km – Parejas – Caballeros (por suma de edades): hasta 59 años, de 60 a 89 años, de 90 a 119 años, más de 120 años, parejas mixtas únicas y parejas damas únicas. En 38 km – Parejas: Caballeros únicos, Mixtas únicas, Damas únicas.

Prensa Amigos del MTB