LA DIRECCIÓN DE COOPERATIVISMO Y ASOCIATIVISMO Y EL IAPSER COORDINAN UNA AGENDA CONJUNTA DE TRABAJO

La Dirección de Cooperativismo y Asociativismo de la Municipalidad de Concordia mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), con el objetivo de coordinar una agenda común de actividades orientadas a la Tercera Edad y a la Economía Social.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación de talleres y capacitaciones conjuntas, que serán desarrolladas de manera articulada entre ambas instituciones, promoviendo espacios de formación, inclusión y participación comunitaria.

De la reunión participaron Ariel Gorostegui, Director de Cooperativismo y Asociativismo y Gladys Portugal, Jefa del Departamento de la Tercera Edad; Alberto Zadoyko, asesor del IAPSER; Julia Marcolini, encargada del IAPSER Concordia.

En este marco, se informó que ambas instituciones se encuentran trabajando de manera conjunta en la realización de un evento provincial que se llevará a cabo en la ciudad de Concordia durante 2026, el cual replicará una experiencia desarrollada durante el año pasado en la ciudad de Paraná, vinculada a la promoción del bienestar integral y la salud emocional, en articulación con distintos organismos e instituciones.

Al respecto Zadoyko, señaló que “este trabajo conjunto nos permite planificar acciones sostenidas en el tiempo y ampliar el alcance de propuestas que tienen un impacto positivo en la comunidad”.

Por su parte Gorostegui, destacó que “la articulación entre instituciones es clave para fortalecer el trabajo territorial, acompañar a las personas mayores y promover la economía social como herramienta de desarrollo comunitario”.

Finalmente, se remarcó que esta agenda conjunta forma parte de una estrategia integral orientada a consolidar políticas públicas inclusivas y fortalecer el entramado social en la ciudad de Concordia.