Concordia: ahora denunciaron a la concejal Villalba – Entre Ríos Ahora

Claudia Saucedo, una integrante de la Policía de Entre Ríos que el sábado estaba cerca del intendente de Concordia, Francisco Azcué, y quedó involucrada en la discusión pública en tono elevado que protagonizó el jefe comunal con la concejal justicialista Claudia Villalba, en medio de la Maratón Internacional de Reyes, presentó una denuncia penal por violencia contra la edil.

La causa quedó caratulada en los Tribunales de Concordia como “Villalba Claudia Inés s/Lesiones”. Y es un coletazo de la decisión del intendente Azcué de dar de baja 130 contratos de personal en la Municipalidad de Concordia. La decisión, había explicado la gestión municipal, se dio “en el marco del proceso de ordenamiento y eficiencia del Estado municipal”. Así, la Comuna no renovó “más de 130 contratos administrativos”.

“La medida alcanza a contratos que finalizan en diciembre y que, luego de un análisis técnico y administrativo, no fueron renovados debido a irregularidades detectadas en su origen, entre ellas la falta de funciones asignadas y contrataciones realizadas a último momento, sin necesidad operativa justificada. El objetivo es cuidar los recursos públicos, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar mejores servicios para los vecinos”, indicó la administración Azcué.

Concordia: Azcué dio de baja más de 130 contratos

La caída de ese más de un centenar de contratos laborales mereció el reclamo de la concejal Villalba, que el sábado último salió al cruce del intendente Azcué en el Maratón de Reyes, que se desarrolló en el Corsódromo de Concordia, y que termió con reclamos mutuos y, ahora, denuncias cruzadas. La abogada de la concejal, María de los Ángeles Petit, dijo desconocer la denuncia de Saucedo contra la edil. «No sabemos. No hemos sido notificadas», explicó a Entre Ríos Ahora.

De ese modo, ahora existen denunciads cruzadas.

Azcué, con dos frentes judiciales tras la polémica con la concejal

La abogada Petit había explicado que la concejal Villalba, anoticiada de la caída de más de 100 contratos en la Municipalidad de Concordia, “trató de comunicarse con el intendente en varias oportunidades para pedir una audiencia, para dialogar, y analizar la razón de esa medida. Pero el intendente no quiso recibir ningún petitorio, no recibió a los gremios y no la recibió a la concejal. La primera aparición pública del intendente después de los despidos fue el sábado, en la Maratón de Reyes. Alrededor de las 20 del sábado la concejal lo encuentra, y pretende hablar con él. Lo sigue, y le pide una audiencia. Pero cuando intenta hablar con el intendente, empiezan los manotazos y empujones por parte de la seguridad. El intendente estaba rodeado de por lo menos cinco o seis personas de seguridad privada. Y cuando ella logra acercarse y le dice de la reunión, bueno, el intendente pierde los estribos y le empieza a gritar, le dice, ´sos una sinvergüenza, la gestión de Enrique Cristo es la responsable de esto, ustedes son los que tienen que pedir perdón a la sociedad´. Entonces, la concejal le contesta que no, que en realidad lo que pasa es que hay una ineficiencia en la gestión de gobierno del intendente. El tema es que cuando van, mientras sucede esto, el intendente se adelanta, habla con su gente de seguridad, específicamente con una expolicía o policía, todavía no sabemos bien cuál es su rango, Claudia Saucedo. Esta chica se vuelve y empieza a agredir a la concejal; también otra persona de seguridad la toma por atrás, y producto de eso, bueno, Claudia tiene arañazos en los brazos, tiene dedos marcados en la parte de los antebrazos superiores, y tiene algunos golpes en la espalda. Bueno, producto de eso hicimos una denuncia, en realidad son dos denuncias”.

La abogada Petit detalló: “Hicimos una denuncia penal por lesiones, que fueron constatadas por el médico policial de la jefatura departamental de Concordia, que dio lugar a que en la noche de ayer (por el domingo) la jueza de Garantías en turno de feria, la doctora Delfina Geist, dictaminara medidas de protección para la concejal, en contra de dos personas, Claudia Saucedo, parte del equipo de seguridad del intendente, y la directora de protocolo y ceremonial, Fátima Arce, que es una de las personas que la empieza a agredir cuando ella trata de acercarse a hablar con el intendente. Y, por el otro lado, se realizó una denuncia civil contra el intendente por violencia de género encuadrada en violencia simbólica verbal e ideológica. Esa segunda denuncia está siendo evaluada por el juez”.

La letrada entiende que la situación de Azcué puede verse comprometida en la Justicia porque es “reincidente”. Al respecto, recordó que el jefe comunal “tuvo una denuncia de violencia de género institucional, fue encontrado responsable en el hecho, se establecieron medidas de protección. Ahora, la situación se repite, y como prueba hemos entregado a la Justicia una serie de videos de lo que ocurrió el sábado”.