Frigerio ratificó el acompañamiento al ordenamiento del Estado en el municipio de Concordia

El gobernador mantuvo una reunión de trabajo con el intendente Francisco Azcué y reafirmó el acompañamiento a procesos de racionalización del gasto, fortalecimiento de la inversión en infraestructura y planificación a largo plazo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo este martes una reunión de trabajo con el intendente de Concordia, Francisco Azcué, en la que se analizaron los principales ejes del proceso de ordenamiento del Estado municipal, la racionalización del gasto público y la planificación de inversiones en infraestructura con una mirada de largo plazo.

Durante el encuentro, realizado en Casa de Gobierno, el intendente Azcué expuso el proceso de optimización del Estado municipal que se encuentra en marcha, orientado a equilibrar las cuentas públicas y fortalecer la capacidad de inversión del municipio.

“Estamos llevando adelante el plan de infraestructura más importante de la historia de Concordia con fondos propios, gracias a una administración más eficiente del gasto. En 2026 destinaremos el 20 % del presupuesto a la inversión en obras. Nuestro objetivo es avanzar progresivamente hasta llegar al 35 %, un estándar similar al que aplican las ciudades más desarrolladas del país y la región”, señaló el jefe comunal.

Azcué remarcó que este cambio de paradigma resulta indispensable para transformar la realidad de numerosos barrios de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos, a partir de una mayor inversión en infraestructura y servicios esenciales.

En la reunión también se avanzó en el análisis de las obras y proyectos estratégicos que el municipio impulsa en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, así como en distintas iniciativas que se desarrollarán de manera articulada entre la provincia y el municipio.

En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio ratificó su respaldo a los procesos de ordenamiento del Estado, racionalización del gasto y equilibrio de las cuentas públicas como condiciones indispensables para el desarrollo.

“No hay crecimiento posible sin un Estado ordenado, sin estructuras eficientes y sin cuentas públicas equilibradas. Achicar lo que no funciona y administrar con responsabilidad es lo que permite liberar recursos para invertir en infraestructura, mejorar servicios y planificar con visión de futuro”, afirmó el mandatario, al tiempo que destacó que se trata de un rumbo asumido desde el inicio de la gestión.

Asimismo, Frigerio remarcó que este proceso forma parte de una concepción de Estado que valora a los trabajadores que lo integran y busca fortalecer su funcionamiento con reglas claras, previsibilidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

El encuentro ratificó la agenda de trabajo común entre la provincia y el municipio de Concordia, centrada en el ordenamiento del Estado, la inversión en infraestructura y una planificación estratégica de largo plazo para el desarrollo de la ciudad.

