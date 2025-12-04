Concordia, “Cuna de El Principito”: la ciudad avanza en un circuito turístico con esculturas que cobrarán vida en realidad aumentada

Concordia (Entre Ríos) — La ciudad continúa desarrollando el proyecto cultural y tecnológico “Concordia, Cuna de El Principito”, una iniciativa que unirá arte, patrimonio histórico y experiencias digitales para recuperar el vínculo entre Antoine de Saint-Exupéry y la región.

La propuesta, ideada y presentada por los concejales Felipe Sastre y Silvina Ovelar, plantea la creación de un circuito turístico con 18 esculturas temáticas, cada una enlazada a momentos simbólicos de El Principito y a la huella que el aviador y escritor dejó en Concordia.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de preparación y diseño técnico, y marcará un nuevo estándar en propuestas culturales vinculadas a la literatura y el turismo.

Un recorrido que combina historia, arte y tecnología

El circuito está siendo diseñado para que cada escultura cuente su parte de la historia, pero de una forma completamente nueva: cobrando vida a través de la realidad aumentada.

1. Señalética con QR en cada escultura

Cada obra tendrá un pequeño cartel con un código QR. El visitante lo escanea con su celular y accede a una experiencia digital sin necesidad de instalar aplicaciones.

2. Animaciones superpuestas sobre la escultura

Al abrir el enlace, la cámara del teléfono mostrará la escena real y, sobre ella, aparecerá un personaje transparente, luminoso y suave: puede ser El Principito, Saint-Exupéry, la rosa, el zorro o figuras simbólicas del capítulo representado.

La animación se integra con el entorno real, de modo que la escultura parece completar su historia delante del visitante.

3. Narraciones breves y accesibles

Cada experiencia incluirá audio narrado y subtítulos, explicando de forma simple qué representa esa estación y cuál es su vínculo con Concordia. Es un contenido pensado tanto para turistas como para escuelas y familias.

4. Información extra a un toque

La página de cada QR ofrecerá detalles adicionales:

historia ampliada,

mapa del recorrido,

material educativo,

y datos del futuro Festival de El Principito.

Una idea que crece desde Concordia hacia el mundo

Los concejales Sastre y Ovelar, impulsores del proyecto, plantearon “Concordia, Cuna de El Principito” como una estrategia para recuperar patrimonio simbólico, fortalecer la identidad local y posicionar a la ciudad como un destino cultural innovador.

La realización técnica de los contenidos digitales —incluyendo animaciones, CGI, IA y videos con transparencia— está a cargo de Maximiliano Peisojovich, quien desarrolla todo el sistema WebAR, la narrativa audiovisual y la estructura digital que permitirá que las esculturas cobren vida a través del celular.

El componente histórico del proyecto retoma la relación entre Saint-Exupéry y la ciudad, especialmente su vínculo con el Castillo San Carlos, donde el aviador francés vivió experiencias que luego influirían en la atmósfera y sensibilidad de El Principito.

Un proyecto en preparación que transformará la experiencia turística

Aunque aún se encuentra en desarrollo, “Concordia, Cuna de El Principito” ya se perfila como uno de los futuros recorridos culturales más originales de la región, integrando literatura, patrimonio, arte público y tecnología inmersiva.

Concordia se prepara así para ofrecer un circuito donde las esculturas no solo se observan: se escuchan, se descubren y se viven, invitando a cada visitante a reencontrarse con la frase que marcó generaciones:

“Lo esencial es invisible a los ojos”… aunque, muy pronto, podrá sentirse en cada rincón de la ciudad.

Concordia… un lugar mágico.

Fuente: Concordia Directo Diario