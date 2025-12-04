Local Concordia

LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y ACADÉMICO FUERON PARTE DE LA 43° JORNADA CITRÍCOLA NACIONAL

3 diciembre, 2025
LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y ACADÉMICO FUERON PARTE DE LA 43° JORNADA CITRÍCOLA NACIONAL

En el marco de la Fiesta Nacional de la Citricultura, en el INTA Concordia se desarrolló este miércoles la 43° Jornada Citrícola Nacional, un espacio que convocó a los sectores más importantes de la actividad citrícola argentina, reuniendo a especialistas, productores, profesionales, estudiantes y empresas.

La instancia fue llevada a cabo en conjunto por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos (AIANER)y la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), proponiendo una mirada integral sobre los desafíos y oportunidades del sector, con un programa que abarcó desde el análisis de la situación actual, la certificación fitosanitaria y las normativas vigentes, hasta los últimos avances tecnológicos en manejo de enfermedades, poscosecha, nuevas combinaciones varietales, bioinsumos e innovación digital aplicada a la citricultura.

Durante la apertura el Intendente Francisco Azcué destacó el papel central de los productores citrícolas como motor del desarrollo, subrayando que “el crecimiento de Concordia y la región depende de que a la citricultura le vaya bien. El Estado tiene que ser facilitador, con menos presión impositiva y más desregulación para impulsar la inversión y el empleo”.

A su vez, remarcó la importancia de fortalecer los vínculos institucionales entre el sector público y privado, valorando el trabajo conjunto con el INTA Concordia y la Federación de Citricultores en acciones claves como el monitoreo de HLB y capacitaciones técnicas. “Tenemos que seguir apostando a la educación, a la formación, a la cultura del trabajo y a la articulación productiva” destacó Azcué.

El Presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos Esteban Pérez, por su parte, señaló que las jornadas de trabajo deben aportar “información, contactos y nuevas herramientas que contribuyan a expandir la citricultura y fruticultura de Concordia”.

Melania Zorzi, titular de la Federación del Citrus de Entre Ríos, subrayó que “es importante el trabajo articulado entre el sector productivo y los organismos públicos porque así lo requiere el desarrollo de esta actividad”.

Mientras que el Director del INTA Concordia Javier Oberschelp, indicó que “este espacio debe servir para generar propuestas, ideas y contactos que fortalezcan una economía regional clave como la citricultura”.

Participaron la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; la Senadora Provincial Cielo Espejo; el Secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer; el presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia Walter Silva Muller; el intendente de Colonia Ayuí José Marticorena; la Embajadora de la Fiesta Nacional de la Citricultura Sofía Camino, entre otros.

