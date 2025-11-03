CONCORDIA IMPULSA UNA AGENDA DE SALUD MENTAL Y BIENESTAR JUVENIL

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, y la Fundación “Crear Vale la Pena”, convocan a la presentación pública del Informe de Gestión 2025 y el Plan de Acción 2026.

La presentación será la culminación del proyecto integral de prevención implementado en agosto, que incluyó la obra de teatro "EN SERIO" y talleres en 38 instituciones educativas. La iniciativa logró la participación de más de 4.600 estudiantes, cuyos testimonios han sido sistematizados en el "Diagnóstico Poético Colaborativo". Este diagnóstico trasciende la problemática del consumo de alcohol y revela la necesidad urgente de abordar la Salud Mental y Emocional en la comunidad educativa. Los jóvenes identificaron como principales estresores la baja autoestima, los conflictos familiares y el acoso (Bullying).

El evento tendrá lugar el próximo miércoles 5 de noviembre a las 9:30 hs. en el Centro de Convenciones Concordia.

PLAN DE ACCIÓN 2026

En respuesta a la demanda juvenil, el acto del 5 de noviembre servirá de marco formal para el lanzamiento del Plan de Acción 2026. El eje central de este Plan es la Formación de Formadores. Se presentará una propuesta de capacitación integral para docentes, directivos, agentes de salud y referentes de instituciones públicas y privadas, con el objetivo de transferir la metodología de Entornos Creativos y expandir el abordaje a temas críticos como Ansiedad, Depresión y Bullying, a través de la nueva obra "Hola ¿cómo va tu vida?".

El Secretario de Desarrollo Humano, Ing. Sebastián Aristide, destacó la importancia de la articulación: "La colaboración y el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Fundación y las instituciones educativas es fundamental para una adecuada y favorable implementación de esta propuesta formativa."

INSTITUCIONES CONVOCANTES Y PARTICIPANTES

El proyecto cuenta con la coordinación y el apoyo de:

Secretaría de Desarrollo Humano

Fundación “Crear Vale la Pena”

Subsecretaría de Educación y Cultura

Dirección Departamental de Escuelas Concordia

Coordinación de Educación Sexual Integral y Políticas del Cuidado

Consejo General de Educación (en proceso de Declaración de Interés)

Concejo Deliberante (en proceso de Declaración de Interés)

Se invita a docentes, directivos, equipos de salud y referentes comunitarios a participar en esta instancia de validación de buenas prácticas y construcción de la agenda 2026.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFy-2Ot10Fd2WVk3xdUlRL30JntqJbp0aDh1uJgSlgMSeUuw/viewform