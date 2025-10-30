CONCORDIA SE PREPARA PARA LAS JORNADAS DE TURISMO 2025

La misma promoverá el intercambio de experiencias, la innovación en la gestión turística y la integración regional, consolidando a Concordia como un punto estratégico dentro del corredor binacional Salto Grande. El encuentro se realizará el martes 11 de noviembre, a partir de las 15:30 horas, en el Centro de Convenciones, y convocará a referentes del sector turístico, profesionales y representantes de organismos públicos y privados comprometidos con el desarrollo del destino.

Organizado por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCAD – UNER) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Seccional Concordia (INTA), el evento reunirá a profesionales, empresarios, académicos y representantes de organismos públicos y privados vinculados al turismo. Durante la jornada, se abordarán tendencias actuales, herramientas de gestión y estrategias de desarrollo, con el objetivo de proyectar un destino competitivo, sustentable y con identidad propia.

El programa incluirá paneles temáticos, presentaciones de especialistas y espacios de debate participativo, donde se analizarán desafíos y oportunidades para el crecimiento del sector.

Las Jornadas contarán con disertantes de primer nivel, reconocidos por su trayectoria y aporte en materia de planificación, innovación y desarrollo turístico, quienes compartirán experiencias y conocimientos que permitirán enriquecer la mirada local y regional sobre la actividad.

Charlas que invitan a repensar el turismo desde la sostenibilidad, la innovación y la integración regional: Mg. Luis Chalar (Salto, ROU) y Mg. Pamela Velich: “Circuitos Productivos Binacionales: Integración y Desarrollo en la Región Salto Grande”; Lic. Andrés Ziperovich (modalidad virtual): “Inteligencia Artificial y gestión turística: oportunidades y desafíos”; Lic. Ivana Maldonado:"Metodología de trabajo japonesa SHEP aplicada al turismo rural en Puerto Yeruá"; Dr. Gabriel Miremont: “Conociendo a nuestros visitantes: claves para un nuevo modelo de gestión cultural en museos y espacios afines”; Lic. Mariana De Leo: “Proyectar, emprender e innovar: claves para el turismo regenerativo”; Lic. Carolina Tkachuk: “Gobiernos Locales Inteligentes: Ecosistemas de Innovación Urbana para la Gobernanza Exponencial”; y el periodista Juan Pablo Regalado: “Incluir para transformar: gestión y experiencias para un turismo accesible”.

De esta manera, Concordia reafirma su rol como centro de referencia para el turismo regional, impulsando el trabajo conjunto entre instituciones y la comunidad para fortalecer la oferta turística y consolidar un modelo de gestión integral, accesible y sostenible.

La participación en las Jornadas de Turismo es libre y gratuita. Próximamente se dará a conocer el programa completo y se habilitarán las inscripciones a través de los canales oficiales de la Subsecretaría de Turismo de Concordia y del EMCONTUR.