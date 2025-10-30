Local Concordia

CONCORDIA SE PREPARA PARA LAS JORNADAS DE TURISMO 2025

30 octubre, 2025
maxi
Imagen Destacada

CONCORDIA SE PREPARA PARA LAS JORNADAS DE TURISMO 2025

La misma promoverá el intercambio de experiencias, la innovación en la gestión turística y la integración regional, consolidando a Concordia como un punto estratégico dentro del corredor binacional Salto Grande. El encuentro se realizará el martes 11 de noviembre, a partir de las 15:30 horas, en el Centro de Convenciones, y convocará a referentes del sector turístico, profesionales y representantes de organismos públicos y privados comprometidos con el desarrollo del destino.

Organizado por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCAD – UNER) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Seccional Concordia (INTA), el evento reunirá a profesionales, empresarios, académicos y representantes de organismos públicos y privados vinculados al turismo. Durante la jornada, se abordarán tendencias actuales, herramientas de gestión y estrategias de desarrollo, con el objetivo de proyectar un destino competitivo, sustentable y con identidad propia.

El programa incluirá paneles temáticos, presentaciones de especialistas y espacios de debate participativo, donde se analizarán desafíos y oportunidades para el crecimiento del sector.

Las Jornadas contarán con disertantes de primer nivel, reconocidos por su trayectoria y aporte en materia de planificación, innovación y desarrollo turístico, quienes compartirán experiencias y conocimientos que permitirán enriquecer la mirada local y regional sobre la actividad.

Charlas que invitan a repensar el turismo desde la sostenibilidad, la innovación y la integración regional: Mg. Luis Chalar (Salto, ROU) y Mg. Pamela Velich: “Circuitos Productivos Binacionales: Integración y Desarrollo en la Región Salto Grande”; Lic. Andrés Ziperovich (modalidad virtual): “Inteligencia Artificial y gestión turística: oportunidades y desafíos”; Lic. Ivana Maldonado:"Metodología de trabajo japonesa SHEP aplicada al turismo rural en Puerto Yeruá"; Dr. Gabriel Miremont: “Conociendo a nuestros visitantes: claves para un nuevo modelo de gestión cultural en museos y espacios afines”; Lic. Mariana De Leo: “Proyectar, emprender e innovar: claves para el turismo regenerativo”; Lic. Carolina Tkachuk: “Gobiernos Locales Inteligentes: Ecosistemas de Innovación Urbana para la Gobernanza Exponencial”; y el periodista Juan Pablo Regalado: “Incluir para transformar: gestión y experiencias para un turismo accesible”.

De esta manera, Concordia reafirma su rol como centro de referencia para el turismo regional, impulsando el trabajo conjunto entre instituciones y la comunidad para fortalecer la oferta turística y consolidar un modelo de gestión integral, accesible y sostenible.

La participación en las Jornadas de Turismo es libre y gratuita. Próximamente se dará a conocer el programa completo y se habilitarán las inscripciones a través de los canales oficiales de la Subsecretaría de Turismo de Concordia y del EMCONTUR.

Te puede interesar..

Local Concordia

AZCUÉ PRESENTÓ EL PRESUPUESTO 2026 CON LA INVERSIÓN EN OBRAS MÁS ALTA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

30 octubre, 2025
maxi
Local Concordia

DEPORTISTAS CONCORDIENSES FUERON RECONOCIDOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA

30 octubre, 2025
maxi
Local Concordia

ETAPA PRIMAVERA–VERANO DEL PROGRAMA DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS FAMILIARES

30 octubre, 2025
maxi
Local Concordia

BROMATOLOGÍA RECOMIENDA NO ADQUIRIR ALIMENTOS ENLATADOS QUE PRESENTEN ABOLLADURAS, OXIDACIÓN O HINCHAZÓN

30 octubre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

AZCUÉ PRESENTÓ EL PRESUPUESTO 2026 CON LA INVERSIÓN EN OBRAS MÁS ALTA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

30 octubre, 2025
maxi
Local Concordia

CONCORDIA SE PREPARA PARA LAS JORNADAS DE TURISMO 2025

30 octubre, 2025
maxi
Local Concordia

DEPORTISTAS CONCORDIENSES FUERON RECONOCIDOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA

30 octubre, 2025
maxi
Local Concordia

ETAPA PRIMAVERA–VERANO DEL PROGRAMA DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS FAMILIARES

30 octubre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com