DEPORTISTAS CONCORDIENSES FUERON RECONOCIDOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia entregó reconocimientos a los deportistas concordienses que recientemente participaron de los Juegos Nacionales Deportivos Evita donde participaron 17 disciplinas distintas que representaron a la ciudad y la provincia de Entre Ríos.

El Intendente Francisco Azcué felicitó a los atletas “por haber representado de la mejor manera a Concordia y a la provincia. El deporte ocupa un lugar importante en nuestra gestión por eso llevamos adelante distintos programas que favorecen la inclusión y contención de muchos chicos y jóvenes” además de transmitir “valores que son aplicables en cualquier instancia de la vida por eso les pido que sigan esforzándose y sacrificándose día a día”.

La Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez destacó “la camaradería y convivencia del grupo que fue muy buena. Todos tuvieron un desempeño espectacular y es el resultado de la preparación y el esfuerzo que realizan durante todo el año. Los felicito a ustedes, a sus familias por apoyar y a los profesores por acompañar”.

Alexis Ayala, deportista especial que participó de los Juegos Evita contó que “vivimos una gran semana donde pudimos ganar y compartir muchos momentos con chicos de otras provincias. A los que recién están empezando les digo que sigan adelante y que de esa manera van a llegar lejos”.

Acompañó la entrega de reconocimientos Enrique Da Costa Leites, en representación de la Escuela Municipal de Atletismo.