GRILLA DE ARTISTAS DE LA FIESTA NACIONAL DE CITRICULTURA

Concordia se prepara para lo que será la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura, que se llevará cabo durante los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Parque Central “Viñedos Moulins”. Durante las tres jornadas, las puertas del predio se abrirán a las 19 horas.

A las presencias de los artistas Ángela Leiva, Márama y Uriel Lozano, se confirmó la grilla de artistas locales que estarán sobre el escenario de esta tradicional y representativa fiesta de los concordienses.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Para la primera jornada, está previsto que la actividad en el escenario mayor comience a las 21 horas, con la siguiente grilla de artistas:

Ballet “El Ceibo” y “Aromas Gauchas”

Hilda Santana

La Rocola

Desfile elegante sport de postulantes a embajadoras

Deja Vú

Ángela Leiva

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

El escenario mayor, durante el sábado 6 de diciembre, comenzará su actividad a las 20:30 horas y contemplará la siguiente grilla:

Academia “Golden Squad”

Ramoncito Maydana

Presentación de soberanas invitadas

Ruidos Molestos

Desfile elegante de postulantes a embajadoras

Sentimiento Original

Desfile y presentación de embajadoras

Elección de la nueva corte de embajadoras

Márama – DJ + Golden

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

Y para la última jornada, la apertura del escenario mayor está prevista para las 20:30 horas, incluyendo la siguiente grilla:

Ballet “Sembrando Futuro”

Alcides Quiroz

Los piratas

Actuación y presentación del Carnaval

Rafael Soto

Naty Martínez

Uriel Lozano

VENTA DE BONOS Y ENTRADAS

El bono contribución, por las tres noches, tiene un valor de $20.000 pesos y se participa por el sorteo de los siguientes premios: Un automóvil VW Polo Track MY 2025; un viaje a Brasil para dos personas y un TV Led de 65”.

La entrada general por día es de $9.000, sin acceso a los sorteos. Las sillas tienen un costo de $15.000 (por orden de llegada). Jubilados abonan un 50% del valor de las entradas diarias. Menores de 12 años ingresarán gratis.

Quienes deseen adquirir el bono, las entradas generales o las sillas, puedan acercarse a los siguientes puntos de venta:

Plaza 25 de Mayo (Urquiza y Mitre) de 9 a 13 horas y de 18 a 20:30 horas.

En Consumax, en horario comercial, en las siguientes sucursales: San Martín 29; San Martín 31; Entre Ríos 780; Tavella 1648.

Los ganadores de los premios deberán estar presentes en el predio al momento de los sorteos.