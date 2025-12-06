CONCORDIA VIVE UNA NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA CITRICULTURA

El Intendente Francisco Azcué, acompañado de autoridades provinciales, municipales, representantes del sector citrícola y productivo de la región, inauguró este viernes a la noche la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura que se desarrolla en el Parque Central “Viñedos Moulins” hasta el domingo próximo.

Previo al corte de cinta, Azcué manifestó que "está fiesta celebra y conmemora nuestra identidad. La citricultura representa mucho más que nuestra matriz productiva, es nuestro ADN, es la fuerza del crecimiento y desarrollo de Concordia".

"Tenemos claro nuestro rumbo por eso, junto al gobernador Rogelio Frigerio, estamos generando condiciones para que el sector privado decida invertir y volvamos a ser una ciudad de progreso" destacó Azcué, quien agregó que entre otras medidas ya implementadas, la semana próxima será tratada la ordenanza Tributaria en el Concejo Deliberante la cual viene con importantes reducciones en beneficio del sector privado.

Por último y tras manifestar su apoyo a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, Azcué subrayó que "quienes arriesgan e invierten, son los privados, son el motor del desarrollo y nosotros estamos para acompañarlos".

TRABAJO, HISTORIA E IDENTIDAD

El presidente de la Asociación de Citricultores Orlando Malvasio sostuvo que "celebramos el trabajo, la historia y la identidad de una de las actividades más importantes de la región" reconociendo en ello el constante trabajo y compromiso de productores, emprendedores y familias. La citricultura nos integra a todos: desde los que trabajan la tierra hasta los que exportan y comercializan nuestros frutos".

Malvasio además agradeció a la Municipalidad de Concordia y al Gobierno Provincial por el permanente apoyo en la lucha contra el HLB.

Sofía Camino, embajadora de la Fiesta Nacional de la Citricultura, por su parte deseó que "juntos honremos esta tradición, nuestra identidad y nuestra historia".

Estuvieron presentes la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; la presidenta de FECIER Melania Zorzi; la directora de Agricultura de la Provincia Karina Gallegos; la senadora provincial Cielo Espejo; funcionarios municipales, concejales y público en general.

SÁBADO

Este sábado, desde las 19 horas con la apertura del predio, continúan las actividades con la Expo Citrus, con stands y presencia de instituciones, organismos y empresas, tanto en el interior como exterior del Centro de Convenciones.

Mientras que en el escenario, desde las 20:30 horas, se presentarán Academia “Golden Squad”, Ramoncito Maydana, Presentación de soberanas invitadas, Ruidos Molestos, Desfile elegante de postulantes a embajadoras, Sentimiento Original, Desfile y presentación de embajadoras, Elección de la nueva corte de embajadoras, show de Márama – DJ + Golden.