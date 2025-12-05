Presentación oficial del Club Atlético Las Heras Concordia – Temporada 2026

CONCORDIA PRESENTA AL CLUB ATLÉTICO LAS HERAS COMO NUEVO PROTAGONISTA DEL FÚTBOL LOCAL

El Club Atlético Las Heras Concordia realizó su presentación oficial ante los medios de comunicación este 5 de diciembre de 2025, ocasión en la que se dio a conocer la comisión directiva, el cuerpo técnico y los lineamientos del proyecto institucional, social y deportivo que marcarán el rumbo de la institución durante la temporada 2026.

La sede social del club, ubicada en calle Chile 1066 de la ciudad de Concordia, será el epicentro de este nuevo camino que comenzó formalmente el 13 de octubre de 2025, fecha en la que se firmó el acta fundacional de la institución.

En el plano deportivo, el Club Atlético Las Heras confirmó su participación durante el año 2026 en la Liga Concordiense de Fútbol, compitiendo en las categorías Primera División B, Reserva y Sub-17, con un proyecto que prioriza la formación, la inclusión y el crecimiento sostenido.

AUTORIDADES DEL CLUB

Presidente: Gabriel Enguelberg

Vicepresidente: Juan Andrés Panozzo Zénere

Secretario: Mariano Encina

Tesorero: Juan Matías Cristaldo Caire

CUERPO TÉCNICO

Director Técnico de Primera División y Coordinador General: Raúl García, Director Técnico Nacional de AFA (Licencia Pro).

Director Técnico de Reserva: Adrián Gómez.

Director Técnico de Sub-17: Ramón Martínez.

Equipo Técnico:

Ariel Norberto Álvarez: Profesor de Educación Física, Licenciado en Actividad Física y Deporte. Preparador físico y ayudante de campo.

Rogelio Rodolfo Cáceres: Profesor de Educación Física, Preparador Físico de la categoría Sub-17 y de Reserva.

Wilfredo Ramón Leiva: Ayudante de campo.

UN PROYECTO INTEGRAL CON IDENTIDAD SOCIAL

El Club Atlético Las Heras Concordia nace como una institución deportiva con un profundo arraigo social y territorial en la ciudad de Concordia, impulsado por la necesidad de fortalecer la estructura institucional, potenciar el desarrollo deportivo y consolidar un compromiso real con la comunidad. El objetivo central es convertirse en un referente de inclusión, formación y crecimiento sostenido en la región.

En materia institucional, el club ya logró la regularización legal y la obtención de su personería jurídica, consolidando así su funcionamiento formal. A futuro, se proyecta la puesta en valor de la sede social.

Desde el plano dirigencial, se promoverá la formación de líderes deportivos y la capacitación permanente en gestión institucional.

En el plano social, el club apostará fuertemente a la inclusión a través del deporte, trabajando con niños, niñas y adolescentes, principalmente en los barrios La Arrocera, Sarmiento, San Miguel I y II, La Colina, 2 de Abril, Pierrestegui y 17 de Octubre, generando espacios de contención, pertenencia y desarrollo personal.

En lo deportivo, además de la competencia oficial en la Liga Concordiense, se impulsará a futuro una escuelita de fútbol y se continuará fortaleciendo las divisiones formativas, brindando oportunidades reales a jóvenes talentos de la ciudad.

El presidente del club, Gabriel Enguelberg, expresó:

“Las Heras nace con una visión clara: ser una institución que no solo compita en lo deportivo, sino que transforme realidades a través del deporte. Queremos un club abierto, inclusivo, con trabajo serio y con un fuerte compromiso social. Creemos firmemente que una hora en el club es una hora menos en la calle”.

Por su parte, el director técnico de la Primera División, Raúl García, afirmó:

“Estamos formando un cuerpo técnico comprometido con la formación integral del jugador. El objetivo es construir equipos competitivos, pero sobre todo formar personas dentro y fuera de la cancha”.

OBJETIVOS 2026

Para el próximo año, el club se propone conformar y consolidar los planteles de Primera, Reserva y Sub-17 para competir de la mejor manera en la Liga Concordiense, fortalecer la estructura institucional, sumar nuevos socios, ampliar disciplinas deportivas, continuar avanzando en infraestructura y afianzar su presencia social en el territorio.

El Club Atlético Las Heras asume así el desafío de consolidarse como una institución modelo en Concordia, conjugando deporte, inclusión social y gestión moderna como herramientas de transformación positiva.

Comisión Directiva del Club Atlético Las Heras Concordia