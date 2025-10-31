Local Concordia

CONTINÚA LA ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN FORMATO FÍSICO

31 octubre, 2025
CONTINÚA LA ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN FORMATO FÍSICO

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa a todas las personas que poseen licencia de conducir provisoria, emitida hasta el 25 de octubre inclusive, pueden pasar a retirar las licencias físicas (plástico).

La entrega se hace de lunes a viernes, de 7 a 15:30 horas y los sábados, de 7 a 11:30 horas por Carriego y La Rioja.

Quienes hayan recibido licencias provisorias en fechas posteriores a la indicada, se les estará informando oportunamente la entrega.

