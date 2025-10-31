SE REALIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Este jueves se llevó a cabo una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, organizado por la Dirección de Empleo en conjunto con la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia. La jornada tuvo lugar en el Salón de Capacitaciones del Centro Cívico, con cupo completo y una gran participación de asistentes.

La capacitación tuvo como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para el correcto manejo de los alimentos, garantizando la inocuidad en los procesos de elaboración y comercialización. Al finalizar, los participantes reciben el Carnet Provincial de Manipulador de Alimentos, requisito indispensable para el desarrollo de actividades vinculadas al rubro gastronómico y alimenticio.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de esta propuesta: “El curso de manipulación de alimentos es una instancia muy valorada por los vecinos porque no solo les permite acceder a una certificación obligatoria, sino también mejorar sus condiciones laborales y emprendedoras. Desde el municipio seguimos generando herramientas concretas para el empleo y la formalización del trabajo en Concordia.”

Por su parte, la jefa del Departamento de Empleo, Claudia Cevey, subrayó la respuesta de la comunidad: “El cupo se completó rápidamente, lo que demuestra el interés de la gente en capacitarse. Queremos seguir acompañando a todos los que buscan oportunidades de formación y actualización laboral.”