CORTE DE TRÁNSITO EN LA ZONA CÉNTRICA

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa que este viernes 19 de diciembre, con motivo del evento “Un Canto para la ciudad”, a realizarse en la intersección de calles Urquiza y 1º de Mayo, se va a efectuar un corte desde las 14 horas y hasta las 23 horas aproximadamente.

El sector afectado es el comprendido por las calles Alberdi, Urquiza, Bernardo de Irigoyen y San Luis.

Se solicita respetar las indicaciones y circular con precaución.