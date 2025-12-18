Local Concordia

CORTE DE TRÁNSITO EN LA ZONA CÉNTRICA

18 diciembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

CORTE DE TRÁNSITO EN LA ZONA CÉNTRICA

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa que este viernes 19 de diciembre, con motivo del evento “Un Canto para la ciudad”, a realizarse en la intersección de calles Urquiza y 1º de Mayo, se va a efectuar un corte desde las 14 horas y hasta las 23 horas aproximadamente.

El sector afectado es el comprendido por las calles Alberdi, Urquiza, Bernardo de Irigoyen y San Luis.

Se solicita respetar las indicaciones y circular con precaución.

Te puede interesar..

Local Concordia

SE REALIZÓ LA APERTURA DE OFERTAS PARA LA REPAVIMENTACIÓN DE CALLE DOCTOR SAURÉ

18 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO ESTARÁ LIBERADO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE AL SÁBADO 3 DE ENERO

18 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

SE PRESENTÓ LA EDICIÓN 2025-2026 DE LA PROMO “NAVIDAD & REYES”

18 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

Autoridades provinciales recorrieron espacios recuperados y puestos en valor por CODESAL

18 diciembre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

CORTE DE TRÁNSITO EN LA ZONA CÉNTRICA

18 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

SE REALIZÓ LA APERTURA DE OFERTAS PARA LA REPAVIMENTACIÓN DE CALLE DOCTOR SAURÉ

18 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO ESTARÁ LIBERADO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE AL SÁBADO 3 DE ENERO

18 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

SE PRESENTÓ LA EDICIÓN 2025-2026 DE LA PROMO “NAVIDAD & REYES”

18 diciembre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com