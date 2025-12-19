Local Concordia

LA FERIA PASEO DEL RÍO TENDRÁ SU EDICIÓN ESPECIAL NAVIDAD EN LA COSTANERA

19 diciembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

LA FERIA PASEO DEL RÍO TENDRÁ SU EDICIÓN ESPECIAL NAVIDAD EN LA COSTANERA

La Municipalidad de Concordia invita a la comunidad a participar de la Feria Paseo del Río, Edición Especial Navidad, que se realizará el domingo 21 de diciembre, de 18:00 a 22:00 horas, en la Zona Playa Los Sauces, sobre la Costanera de Concordia.

Esta propuesta, con entrada libre y gratuita, reunirá a emprendedores locales, espectáculos y múltiples actividades pensadas para disfrutar en familia, en un entorno natural y al aire libre, fortaleciendo el desarrollo de la economía local y generando espacios de encuentro para la comunidad.

La Feria Paseo del Río se ha consolidado como un espacio de referencia para la promoción del trabajo de emprendedores y artesanos de la ciudad, ofreciendo productos originales, propuestas gastronómicas y opciones recreativas para todas las edades, en un clima festivo acorde a las celebraciones de fin de año.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, junto al Ente de Gestión Costanera, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, reafirmando el compromiso de generar políticas públicas que impulsen el desarrollo productivo, el emprendedurismo y el disfrute de los espacios públicos.

Se invita a vecinos y turistas a sumarse y vivir una tarde-noche especial, celebrando la Navidad en comunidad y apoyando a los emprendedores locales.

Te puede interesar..

Local Concordia

EMCONTUR: AGENDA DE VERANO Y ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ACORDADAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN PÚBLIC O–PRIVADA

19 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ MICROCRÉDITOS A EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

19 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

JORNADA DE VACUNACIÓN INTEGRAL EN LA EXPO NAVIDAD

19 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

19 diciembre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

EMCONTUR: AGENDA DE VERANO Y ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA ACORDADAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN PÚBLIC O–PRIVADA

19 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ MICROCRÉDITOS A EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

19 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

JORNADA DE VACUNACIÓN INTEGRAL EN LA EXPO NAVIDAD

19 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

19 diciembre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com