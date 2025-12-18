SE REALIZÓ LA APERTURA DE OFERTAS PARA LA REPAVIMENTACIÓN DE CALLE DOCTOR SAURÉ

Este jueves se llevó a cabo la apertura de ofertas del llamado a licitación para la repavimentación de calle Dr. Sauré, entre La Pampa y Yuquerí, y pavimentación del sector comprendido por calles Paula Albarracín de Sarmiento y La Pampa.

Se trata de una obra que se enmarca en el Plan de Infraestructura que lleva adelante la Municipalidad de Concordia, con recursos propios y una inversión que ronda el millón de dólares. El presupuesto oficial de esta licitación supera los 471 millones de pesos.

El Intendente Francisco Azcué sostuvo que de esta forma se está logrando el objetivo inicial del Plan de Infraestructura que comprendió obras en calles Paula Albarracín de Sarmiento y Juventud Unida de Benito Legerén. En este caso “se trata de una arteria que venía siendo solicitada por la comunidad ya que está en pésimas condiciones, después de muchos años de abandono”.

“Esto es posible gracias al compromiso de los contribuyentes que cumpliendo con sus obligaciones fiscales, nos permite volcar esos recursos en la ciudad. Estamos invirtiendo actualmente alrededor de un millón de dólares y ya tenemos presupuestado un 2026 con obras, que también se ejecutarán con fondos propios” remarcó Azcué.

El Subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, detalló que esta intervención sobre calle Sauré “se va a iniciar desde Boulevard Yuquerí hasta Paula Albarracín con un bacheo y en algunos tramos directamente se va a repavimentar, porque el deterioro del asfalto es grave” y además “se va a hacer asfalto nuevo con cordón cuneta desde Paula Albarracín hasta La Pampa, mejorando la infraestructura sanitaria, renovando conexiones domiciliarias de agua y cloaca, con el recambio de algunas válvulas sobre la cañería madre que atraviesa Sauré”.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Se proyecta realizar la reconstrucción completa del paquete estructural del primer tramo mencionado, incluyendo fresado de la capa asfáltica existente, compactación, base de suelo cemento, terminando con una carpeta de asfalto en caliente. El segundo tramo comprende la pavimentación con una carpeta asfáltica con una base de suelo cemento.

Además se realizará la construcción y reconstrucción de badenes y tramos de cordón cuneta para mejorar el libre escurrimiento del agua superficial y el bacheo de algunas zonas con hormigón y asfalto.

Al llamado se presentó una sola oferta, correspondiendo a la empresa Vecchio SRL.