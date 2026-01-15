DISCAPACIDAD ADQUIRIÓ UN VEHÍCULO 0KM QUE LE PERMITIRÁ BRINDAR UNA MAYOR Y MEJOR COBERTURA

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia realizó la presentación de un vehículo 0km adquirido con fondos propios, que favorecerá la prestación de los servicios que el área realiza en la ciudad, trabajando de manera conjunta con diferentes instituciones.

El Dr. Diego Sauré, Secretario de Salud, explicó que la compra “se pudo hacer gracias a los ingresos que Discapacidad obtiene del pago de las tasas de los contribuyentes por eso agradecemos el compromiso y cumplimiento de los vecinos y esta es una forma de mostrar adonde van los recursos municipales”.

“Fuimos juntando durante mucho tiempo, mes a mes, y lo importante es que se pudo concretar” destacando Sauré la relevancia que tiene este vehículo ya que “desde esta Dirección, se transportan alrededor de 300 chicos de manera mensual a distintos establecimientos educativos o instituciones de Concordia”.

Por su parte, el director de Discapacidad, Maximiliano Navarro Jaurena, afirmó que “esto nos permitirá que más personas se puedan trasladar y brindar un servicio acorde a las necesidades que tenemos. Durante el 2025 se incrementaron las atenciones, hubo incorporaciones de un médico especialista, un neurólogo y otras especialidades y ahora se suma este vehículo que es fundamental”.

Actualmente, la Dirección de Discapacidad brinda el servicio de traslado, en un trabajo coordinado, con las 14 instituciones que componen el Consejo Municipal de Discapacidad, incluyendo a establecimientos escolares y a ONG.

Además transporta a los pacientes que son atendidos en el PROMAR o en el Centro de Equinoterapia, en doble turno, de lunes a viernes. También, aunque de manera periódica, realiza salidas recreativas o deportivas, de acuerdo a los requerimientos que tengan.