PRIMERA FERIA DEL RÍO DEL AÑO EN LA COSTANERA

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, invita a la comunidad a participar de la primera edición del año de la Feria del Río, que se llevará a cabo el domingo 18 de enero, desde las 18:00 horas, en la Zona Playa Los Sauces de la Costanera de Concordia.

En esta Edición Verano, la tradicional feria dirá presente con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados en la ciudad y la región, promoviendo el consumo local y el fortalecimiento de la economía social.

La Feria del Río se consolida como un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, donde se combinan producción local, identidad, recreación y esparcimiento al aire libre, en un entorno natural privilegiado de la ciudad.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo destacaron que esta iniciativa forma parte de las políticas públicas orientadas a acompañar y visibilizar el trabajo de los emprendedores, al tiempo que se generan propuestas accesibles para el disfrute de toda la familia.

La actividad es libre y gratuita, y se presenta como una excelente oportunidad para compartir una tarde distinta, apoyar a los productores locales y disfrutar del paseo costero.