El domingo se corre el Desafío KM 248

ESTE DOMINGO LLEGA EL DESAFÍO KM 248, JUEVES DE PRESENTACIÓN

Este domingo llega la 8° edición del Desafío KM 248 que tendrá como prueba las distancias de 38 y 72 kilómetros y se lo podrá realizar de manera individual o en parejas. Con horario de partida a las 9 de la mañana desde el Parador Turístico del kilómetro 248 de la Autovía 14 en Concordia se espera por una gran convocatoria para los pedalistas que se animarán a la aventura.

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB indicaron que las últimas inscripciones se tomarán hasta este jueves 27 de noviembre a las 23.59. Con más de 300 bikers confirmados las inscripciones se pueden realizar a través del www.encarrera.com.ar/248 Justamente, la inscripción incluye: seguro, almuerzo, hidratación, mesas de frutas y participación de los sorteos de los sponsors.

Por otra parte, este mismo jueves 27 a partir de las 20.30 horas se realizará el lanzamiento de la carrera en El Ciervo Restaurante de calle 1° de Mayo 59, donde se darán a conocer todas las novedades de la prueba del domingo. A su vez, la entrega de los kits de carrera para los participantes locales se producirá el viernes de 19 a 21 horas en Yala Distribuciones de calle San Juan 373, en tanto que los competidores que lleguen de otras localidades recibirán su kit en el mismo Complejo Turístico del KM 248 en el horario de 7.30 a 8.30 horas.

Cabe destacar que la prueba será de modalidad Rally, donde predomina los caminos rurales que se complementan con senderos, subidas y bajadas propias del lugar.

Para esta oportunidad, la premiación será la siguiente: trofeos del 1° al 5° en cada categoría; copas a los ganadores de la general de Individuales Caballeros y Damas 72 km y 36 km; copas a los ganadores de la general Parejas en 72 km y 36 km; medallas finish para todo el que culmine la competencia.

Prensa Amigos del MTB