PROVINCIA Y MUNICIPIO TRABAJAN EN UNA AGENDA COMÚN PARA FORTALECER EL COOPERATIVISMO EN CONCORDIA

El Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia, Gabriel Enguelberg, mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos (IPCYMER), María Laura Renoldi, con el objetivo de consolidar líneas de fortalecimiento del sector cooperativo en la ciudad.

Durante el encuentro, se analizaron los avances logrados en estos últimos dos años, donde la articulación entre el municipio y el organismo provincial permitió formalizar nuevas cooperativas, regularizar la documentación de varias entidades locales, y ampliar el acompañamiento técnico para impulsar proyectos productivos con impacto social.

Enguelberg destacó que el trabajo sostenido permitió que Concordia “recupere una agenda cooperativa activa, ordenada y con proyección”, y señaló que el desafío hacia 2026 es profundizar la consolidación de iniciativas de economía social que generen empleo genuino y nuevos espacios de participación comunitaria.

Por su parte, Renoldi celebró la articulación con la Municipalidad de Concordia y subrayó la importancia de sostener un rumbo de planificación conjunta: “En estos dos años hemos visto un avance real en materia de organización, formalización y capacitación del sector cooperativo en Concordia. El municipio viene realizando un trabajo muy serio y comprometido. La agenda que proyectamos hacia 2026 apunta a fortalecer procesos productivos, mejorar la gestión interna y promover el desarrollo comunitario”, afirmó la presidenta del IPCYMER.

Ambos funcionarios acordaron una agenda de trabajo anual, que incluirá nuevas instancias de formación, acompañamiento técnico y acciones conjuntas para potenciar el cooperativismo como motor del desarrollo local.