EL ENTE PERMANENTE DE CARNAVAL REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN DE RCP PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN LA EDIC IÓN 2026

EL ENTE PERMANENTE DE CARNAVAL REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN DE RCP PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN LA EDICIÓN 2026

El Ente Permanente de Carnaval llevó adelante una jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios destinada al personal que formará parte de la edición 2026 del Carnaval de Concordia.

La actividad tuvo como objetivo brindar herramientas fundamentales para actuar de manera rápida y eficaz ante situaciones de emergencia durante las noches de desfile, garantizando así mayores estándares de seguridad para el público, los artistas y los equipos de trabajo.

La capacitación fue dictada por instructores especializados, quienes abordaron técnicas básicas de RCP, uso del DEA (Desfibrilador Externo Automático) y procedimientos iniciales en casos de obstrucción de vía aérea y pérdida de conocimiento.

Desde el Ente Permanente destacaron la importancia de continuar incorporando instancias de formación y prevención en la previa de cada edición, fortaleciendo el compromiso con la seguridad y el bienestar de toda la comunidad carnavalera.