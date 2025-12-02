Local Concordia

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO “CONCORDIA EN LA RUTA ARGENTINA DEL ART NOUVEAU”

2 diciembre, 2025
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO “CONCORDIA EN LA RUTA ARGENTINA DEL ART NOUVEAU”

Concordia realizó la entrega de premios del Concurso Fotográfico “Concordia en la Ruta Argentina del Art Nouveau”, una iniciativa que pone en valor el patrimonio arquitectónico local tras su reciente distinción como Ciudad Art Nouveau 2025 de América.

Cinco participantes fueron reconocidos entre los 22 inscriptos. Las obras premiadas registran elementos y edificaciones de estilo Art Nouveau captados en distintos puntos de la ciudad. La selección estuvo a cargo de especialistas en la temática, quienes consideraron la calidad técnica, la composición y el aporte de cada fotografía al patrimonio Art. Nouveau de Concordia.

GANADORES

Categoría fachada

1° premio: Lucas Alegre

2° premio: Ariel Berezagá

3° premio: Matin Zalazar

Categoría detalles y ornamentos

1° premio: Ariel Berezagá

2° premio: Mauricio Benitti

3° premio: Noelia Folguera

Premio especial de la AANBA (Asociación Art Nouveau de Buenos Aires): Ariel Berezagá

Estas distinciones resaltan la contribución de los participantes a la difusión del legado arquitectónico de Concordia. La categoría Fachadas reunió tomas generales de edificios con componentes representativos del Art Nouveau, mientras que Detalles y ornamentos se centró en vitrales, molduras, rejas, balcones, manijas y otros elementos característicos del estilo.

La iniciativa se integra al proceso que posiciona a Concordia dentro de la Ruta Argentina del Art Nouveau y acompaña su reconocimiento como Ciudad Art Nouveau 2025 de América. Organizada por la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), impulsa acciones culturales que fortalecen la valoración del patrimonio, el turismo cultural y la construcción colectiva de identidad.

