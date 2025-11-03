EL PROVINCIAL DE RUGBY FEMENINO TUVO SU FECHA EN CONCORDIA

Este pasado domingo, en el Estadio Ciudad de Concordia, se desarrolló la cuarta y última fecha del Torneo Provincial de Rugby, etapa Clausura que contó con la presencia de cinco equipos.

Con la organización del Club Pirañas y el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia, se realizó esta fecha del circuito que contó con las participaciones, del Club Espinillos, Mulitas de Paysandú (ROU), Cultural de Crespo y Echagüe de Paraná.

Del acto de apertura formaron parte el Intendente Francisco Azcué junto a la Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez, donde se remarcó el hecho de que Concordia siga consolidándose como plaza para distintas actividades deportivas, como en este caso, el rugby femenino.

“Agradecemos a todos por el compromiso de trabajar conjuntamente en la organización de este torneo, deseando que sigan creciendo como disciplina. Más allá de los resultados, felicitamos a todos por ser parte, esperando que lo disfruten y que nos encontremos muy pronto” destacaron.

El Club Atlético Echagüe Club de Paraná se consagró campeón del certamen que reunió a 75 jugadoras de toda la región.