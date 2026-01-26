Local Concordia

EL SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS INCORPORÓ UN ECÓGRAFO

26 enero, 2026
maxi
No hay comentarios
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia incorporó un ecógrafo al Servicio Integral Municipal de Emergencias Sanitarias (SIMES), que será utilizado en el ámbito prehospitalario, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones de urgencia y trauma.

El Secretario de Salud, Diego Sauré, señaló que “esta herramienta será utilizada en el ambiente prehospitalario, especialmente en trauma, al lado del paciente, siendo de mucha utilidad antes de que el paciente llegue al hospital”.

El ecógrafo permitirá realizar una monitorización más dinámica del paciente, “de manera no invasiva y efectuar diagnósticos en el lugar del hecho, lo que mejora la toma de decisiones durante la atención inicial”.

“Estamos muy contentos de equipar el sistema de salud con esta herramienta. Estas acciones son posibles gracias a la responsabilidad fiscal de los contribuyentes que nos permite volcar esos recursos en más y mejor atención, en este caso, en el ámbito de la salud” sostuvo Sauré.

COMPACTO DE HOY

