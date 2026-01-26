ACCIDENTES DE TRANSITO EN FEDERAL

En la ciudad de Federal ocurrieron dos accidentes de tránsito entre el domingo y el lunes, dejando vehículos dañados y personas con lesiones leves.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 06:20 horas del domingo 25 de enero, en la intersección de calles Belgrano y Alvear, cuando un vehículo Peugeot 206 perdió el control debido al exceso de velocidad y chocó contra un cartel. El conductor, de 21 años de edad, quien afortunadamente no presentaba lesiones, pero si dio positivo en el control de alcoholemia con 1,65 mg/l de alcohol en sangre, por lo que su vehículo fue retenido inmediatamente.

Por otra parte, alrededor de las 12:30 horas de este lunes 26, se produjo un segundo accidente en la calle Belgrano entre Colateral Almada y Brown, donde por causas que se tratan de establecer dos motovehiculos colisionaron.

La conductora de una de las motocicletas, una mujer de 33 años, fue trasladada al hospital Urquiza con lesiones leves, mientras que el conductor de la otra motocicleta, de 45 años, resultó ileso.

Ambos motovehiculos, una Guerrero 150 cc y una Keller Crono 110 cc, fueron retenidas por falta de documentación correspondiente para circular.