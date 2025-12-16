Entre Ríos, el destino ideal para el verano 2026: termas, carnavales y naturaleza con “Carpincheá tu vera no”

Entre Ríos se posiciona como uno de los destinos más atractivos del verano argentino en 2026, con una temporada que promete récord de visitantes gracias a su campaña innovadora "Carpincheá tu verano en Entre Ríos". Lanzada oficialmente en diciembre de 2025 en Villa Urquiza por el gobernador Rogelio Frigerio, esta iniciativa —desarrollada íntegramente con inteligencia artificial y protagonizada por el carpincho "Carpi" como influencer digital— resalta la diversidad de playas, termas, ríos y eventos en las 10 microrregiones provinciales. Con perspectivas auspiciosas tras un fin de semana largo con 200 mil turistas y el respaldo de 12 fines de semana largos nacionales en 2026, la provincia invita a disfrutar de relax, aventura y cultura en un entorno seguro y accesible.

Termas y bienestar: el relax que define a Entre Ríos

Entre Ríos es sinónimo de termas, con más de 15 complejos que ofrecen aguas hipertermales ideales para combatir el estrés y el calor veraniego. Destacan Federación con su parque acuático y lago Salto Grande; Colón, con piscinas cubiertas y al aire libre; Gualeguaychú, cerca de Buenos Aires; y Concordia, con entornos boscosos y circuitos hídricos. Muchos complejos congelan precios para enero y febrero 2026 si se reserva antes de fin de 2025, y promueven paquetes familiares con parques acuáticos y spas. En un verano que prioriza el bienestar, estas termas se complementan con playas fluviales y actividades náuticas en ríos como el Paraná y Uruguay.

Carnavales y fiestas: la energía que no para

El verano entrerriano vibra con eventos imperdibles, liderados por el Carnaval del País en Gualeguaychú, el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina y uno de los tres más importantes del mundo junto a Río y Venecia. La edición 2026, con 11 noches desde el 3 de enero (sábados de enero y febrero, más el fin de semana largo de carnaval del 14 al 16 de febrero), homenajeará a figuras como Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki, e incorporará la novedosa Noche Billboard fusionando samba con música en vivo. Otras localidades suman carnavales y fiestas populares, respaldadas por 84 avales provinciales, convirtiendo a Entre Ríos en epicentro de la alegría veraniega.

Concordia: la cuna literaria de El Principito

Concordia brilla en 2026 con su nuevo Circuito Turístico-Literario "Concordia, Cuna del Principito", aprobado recientemente por el Concejo Deliberante. Este recorrido de 18 puntos —incluyendo el emblemático Castillo San Carlos en el Parque San Carlos, donde Antoine de Saint-Exupéry se hospedó en 1930 y encontró inspiración para su obra maestra— incorporará esculturas temáticas con realidad aumentada que "cobran vida" vía app, mostrando animaciones de El Principito, el zorro o la rosa. Complementado con un Festival Anual del Principito y sitios como la Costanera Nebel y Parque Ferré, este circuito posiciona a Concordia como "Ciudad Exuperiana", atrayendo amantes de la literatura y familias en busca de experiencias mágicas junto al río Uruguay y termas cercanas.

Entretenimiento y casinos: noches de adrenalina y diversión

El verano en Entre Ríos extiende el día con una vibrante oferta de entretenimiento nocturno, donde los casinos se convierten en epicentros de glamour y emoción. El Casino Victoria, ubicado en la Avenida César "Chacho" Jaroslavsky de la ciudad homónima, destaca como uno de los complejos más importantes de Argentina, con más de 1.000 máquinas tragamonedas, mesas de ruleta, blackjack, póker y punto y banca, abierto hasta las 5 a.m. en temporada alta y complementado por shows en vivo, restaurantes 24 horas y paquetes turísticos que integran visitas a playas cercanas. En Concordia, el Casino Concordia ofrece una experiencia similar con ruletas electrónicas y eventos temáticos, ideal para cerrar una jornada termal. Otros puntos clave incluyen el Casino de Federación (HOCSA), con sorteos y horarios extendidos hasta las 3 a.m. los fines de semana, y el Casino de Colón en el Hotel Quirinale, con vistas panorámicas al Río Uruguay. La agenda 2026 suma recitales en vivo, boliches en la costanera de Paraná y fiestas electrónicas en Gualeguaychú, promoviendo un juego responsable en entornos seguros y accesibles, perfectos para socializar bajo las estrellas entrerrianas.

Historia y naturaleza: tesoros imperdibles

El legado histórico se vive en el Palacio San José, residencia del general Justo José de Urquiza y primer presidente constitucional argentino, declarado Monumento Nacional con visitas guiadas gratuitas que recorren patios, oratorios y jardines. Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional El Palmar, en Colón, protege palmares de yatay centenarios, selvas en galería y fauna como carpinchos y vizcachas, con senderos, miradores y playas sobre el río Uruguay. Ideal para avistaje de aves y caminatas, este sitio Ramsar ofrece camping y excursiones que conectan historia jesuítica con biodiversidad única.

Accesibilidad y conectividad: más cerca que nunca

La conectividad aérea impulsa el turismo: el Aeropuerto de Paraná suma rutas directas a Aeroparque con Humming Airways, facilitando llegadas rápidas desde Buenos Aires. Rutas terrestres bien mantenidas y promociones como el Pasaporte Entre Ríos completan una accesibilidad récord para 2026.

Entre Ríos combina relax termal, fiesta carnavalera, historia profunda y naturaleza virgen en un verano que invita a "carpinchear": disfrutar con autenticidad y serenidad. Con propuestas renovadas y un enfoque sustentable, la provincia te espera para unas vacaciones inolvidables en 2026