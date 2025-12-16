NUEVA JORNADA DEL PROGRAMA DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS FAMILIARES EN VILLA ZORRAQUÍN

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, llevará adelante una nueva jornada del Programa de Huertas Agroecológicas Familiares, con el objetivo de promover la producción de alimentos saludables y fortalecer la economía familiar.

La actividad se desarrollará el jueves 18 de diciembre, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, en Villa Zorraquín, específicamente en la intersección de Vuelta de Obligado y Monseñor Rösch.

Durante la jornada se realizará la entrega de plantines de estación y se brindará una capacitación sobre técnicas de cultivo agroecológico, orientada a vecinos y vecinas interesados en iniciar o mejorar su huerta familiar, fomentando prácticas sustentables y el cuidado del ambiente.

En este sentido, Gladys Portugal, Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, destacó la importancia de este tipo de propuestas para las personas mayores, señalando que “las huertas familiares no solo aportan alimentos saludables, sino que también generan espacios de encuentro, aprendizaje y bienestar para nuestros adultos mayores, fortaleciendo su autonomía y su participación activa en la comunidad”.

Asimismo, Portugal remarcó que “desde el Municipio trabajamos de manera articulada para acercar herramientas concretas que mejoren la calidad de vida, promoviendo hábitos saludables y el cuidado del ambiente en cada barrio de la ciudad”.

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa impulsando este tipo de iniciativas que promueven la soberanía alimentaria, el desarrollo comunitario y el acceso a conocimientos prácticos para una producción responsable.